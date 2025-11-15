Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Сотни пассажиров застряли на Крайнем Севере из-за метели и ветра

Более 700 пассажиров застряли в аэропорту Норильска из-за метели

Пассажиры в аэропорту Пассажиры в аэропорту Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Более 700 человек застряли в аэропорту Норильска из-за метели и штормового ветра, сообщает Telegram-канал Baza. По его информации, там отменили уже семь рейсов. Некоторые пассажиры ожидают отправки самолетов уже более 11 часов.

Как уточнил канал, скоро людей перевезут из аэропорта в гостиницы. Это обусловлено тем, что в ближайшее время улучшения погоды не ожидается. Сейчас в Красноярском крае бушует ветер скоростью до 30 метров в секунду. Кроме того, в регионе очень плохая видимость из-за метели.

Ранее в аэропорту Пулково задержали вылет сразу 12 ночных рейсов из-за неблагоприятных метеоусловий. Задержки затронули авиарейсы, запланированные на период с полуночи до шести часов утра, при этом некоторые воздушные суда все еще ожидают отправки.

До этого 10 ночных и утренних авиарейсов задержали в аэропорту Уфы. Кроме того, был отложен вылет 15 рейсов, запланированных на утро 14 ноября. В частности, перенесен вылет самолетов в Новый Уренгой, Екатеринбург, Игарку, Бованенково, Сочи, Москву, Тбилиси, Санкт-Петербург и Самарканд.

