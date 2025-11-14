В Уфе задерживаются более 20 ночных и утренних авиарейсов

Прибытие 10 ночных и утренних авиарейсов задерживается в международном аэропорту Уфы имени Мустая Карима. Согласно данным онлайн-табло воздушной гавани, также отложен вылет 15 рейсов, которые были запланированы на утро 14 ноября.

В частности, в Уфе был отложен вылет самолетов в Новый Уренгой, Екатеринбург, Игарку, Бованенково, Сочи, Москву, Тбилиси, Санкт-Петербург и Самарканд. Кроме того, задерживается прилет утренних рейсов Минеральные Воды — Челябинск, Москва — Нижнекамск, Санкт-Петербург — Челябинск, а также авиарейсов из Сургута и Норильска.

Ранее сообщалось, что Росавиация отменила временные ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропортах в Казани, Нижнекамске, Оренбурге, Пензе, Самаре, Саратове и Уфе. По словам представителя ведомства Артема Кореняко, режим вводили ради обеспечения безопасности полетов.

