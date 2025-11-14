Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
14 ноября 2025 в 08:42

В Уфе задерживаются более 20 ночных и утренних авиарейсов

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Прибытие 10 ночных и утренних авиарейсов задерживается в международном аэропорту Уфы имени Мустая Карима. Согласно данным онлайн-табло воздушной гавани, также отложен вылет 15 рейсов, которые были запланированы на утро 14 ноября.

В частности, в Уфе был отложен вылет самолетов в Новый Уренгой, Екатеринбург, Игарку, Бованенково, Сочи, Москву, Тбилиси, Санкт-Петербург и Самарканд. Кроме того, задерживается прилет утренних рейсов Минеральные Воды — Челябинск, Москва — Нижнекамск, Санкт-Петербург — Челябинск, а также авиарейсов из Сургута и Норильска.

Ранее сообщалось, что Росавиация отменила временные ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропортах в Казани, Нижнекамске, Оренбурге, Пензе, Самаре, Саратове и Уфе. По словам представителя ведомства Артема Кореняко, режим вводили ради обеспечения безопасности полетов.

До этого стало известно, что авиакомпания AirAsia запустит прямые рейсы из Бангкока в Москву. Как отметил председатель правления авиакомпании Тони Фернандес, перелеты между двумя столицами начнутся в течение шести месяцев. Он добавил, что сейчас AirAsia работает со страховыми компаниями и решает другие технические вопросы.

Уфа
аэропорты
рейсы
задержки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Южной Корее раскрыли, где будет строиться АПЛ для войск страны
С бывшего депутата думы Мегиона взыскали более 26 млн рублей
Клиенты Ozon теперь могут оставить чаевые работникам ПВЗ
Набиуллина рассказала о молниеносной экономике России
Онищенко поставил точку в вопросе мытья сырой курицы
Высокопоставленные сотрудники ФСИН стали фигурантами уголовных дел
Россиянам напомнили о крупных штрафах за содержание животных в квартирах
Зверски убивавшего целые семьи маньяка парализовало в колонии
«Стало для нас сюрпризом»: почка свиньи «атаковала» человека
В Госдуме рассказали о состоянии международной торговли России
На Александра Серова подали в суд
Осенний промысел: как охотиться на бобра? Научим, когда и где искать зверя
Алена Аверочкина из Совкомбанка вошла в топ-10 руководителей МСП
Глава Краснодарского края раскрыл последствия атаки БПЛА на регион
Украинские спецслужбы следили за российским чиновником через вазу-шпион
В Приморье арестовали мужчину за сбыт ядовитого вещества
Аэропорт Оренбурга повторно ввел ограничения на полеты
В Уфе задерживаются более 20 ночных и утренних авиарейсов
ВСУ ударили дронами по гражданским объектам в Саратове
Раскрыто, что обещали агентам спецслужб Украины за покушение на чиновника
Дальше
Самое популярное
О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

15 лучших игр для компании взрослых
Семья и жизнь

15 лучших игр для компании взрослых

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.