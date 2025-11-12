Азиатский лоукостер запустит прямые рейсы из Бангкока в Москву

Авиакомпания AirAsia запустит прямые рейсы из Бангкока в Москву, заявил ТАСС председатель правления авиакомпании Тони Фернандес. По его словам, перелеты между двумя столицами начнутся в течение шести месяцев. Он отметил, что сейчас компания работает со страховыми компаниями и решает другие технические вопросы.

Первый маршрут, который мы рассматриваем для запуска в течение следующих шести месяцев, — это рейсы между Бангкоком и Москвой, — сказал Фернандес.

Ранее сообщалось, что авиакомпания Red Wings запустила прямые рейсы из Санкт-Петербурга в город Хамбантота на Шри-Ланке. Перелеты осуществляются с 10 ноября раз в 10 дней.

До этого стало известно, что рейс авиакомпании Nordwind Airlines прибыл из Москвы в аэропорт имени Франка Паиса Гарсии в Ольгине на востоке Кубы. Представители кубинского аэропорта пожелали туристам из России хорошего отдыха. Данный полет оказался первым после почти пятилетнего перерыва. Прямое авиасообщение между Москвой и Ольгином было приостановлено после начала пандемии коронавируса.