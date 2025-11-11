Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
11 ноября 2025 в 15:56

Самолеты из Петербурга стали напрямую летать в одну из стран Азии

Red Wings запустила прямые рейсы из Петербурга в город Хамбантота на Шри-Ланке

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Авиакомпания Red Wings запустила прямые рейсы из Санкт-Петербурга в город Хамбантота на Шри-Ланке, сообщила пресс-служба аэропорта Пулково в своем Telegram-канале. Перелеты осуществляются с 10 ноября раз в 10 дней.

Red Wings Airlines открывает чартерные рейсы по маршруту Санкт-Петербург — Хамбантота (Шри-Ланка), — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что рейс авиакомпании Nordwind Airlines прибыл из Москвы в аэропорт имени Франка Паиса Гарсии в Ольгине на востоке Кубы. Данный полет оказался первым после почти пятилетнего перерыва. Представители кубинского аэропорта пожелали туристам из России хорошего отдыха. Прямое авиасообщение между Москвой и Ольгином было приостановлено после начала пандемии коронавируса.

До этого сообщалось, что Red Wings отменила рейсы из Санкт-Петербурга в Тель-Авив. Мера будет действовать до 28 декабря 2025 года. В пресс-службе аэропорта Пулково подтвердили эти сведения. Причины такого решения не раскрываются. Пассажирам, которые уже купили билеты в кассе петербургского аэропорта, предложили оформить возврат.

