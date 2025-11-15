Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 ноября 2025 в 10:39

Озвучена причина задержки 12 авиарейсов из Петербурга

Обильный снегопад стал причиной задержки вылета 12 авиарейсов из Петербурга

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В аэропорту Пулково задержали вылет 12 ночных рейсов из-за неблагоприятных метеоусловий, о чем свидетельствуют данные электронного табло воздушной гавани. Задержки затронули авиарейсы, запланированные на период с полуночи до шести часов утра, при этом некоторые воздушные суда все еще ожидают отправки.

Согласно информации на табло вылета, первый рейс до Москвы, запланированный на 21:25, отправился только в 04:22. Отмечается, что рейс в Уфу, который должен был вылететь в 01:45, теперь отправляется в 12:50 дня.

Ранее стало известно, что рейс авиакомпании Air Cairo из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург задерживается более чем на 16 часов. Согласно данным онлайн-табло аэропорта Пулково, прибытие воздушного судна, изначально запланированное на пять утра 14 ноября, было перенесено на 21:20 по московскому времени.

Кроме того, представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил о введении временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Ижевска. Указанные меры приняты для обеспечения безопасности полетов.

Также пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры сообщила об аварийной посадке в Хабаровске воздушного судна, следовавшего из Владивостока в Благовещенск. Инцидент произошел вследствие технической неисправности, вызвавшей отслоение обшивки лайнера, при этом все 90 пассажиров и пять членов экипажа не получили травм.

