Аэропорт Ижевска приостановил прием авиарейсов

В аэропорту Ижевска введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. Они действуют для обеспечения безопасности полетов.

Ранее в аэропорту Оренбурга второй раз за сутки ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Как уточнял представитель Росавиации Артем Кореняко, такие меры приняты для обеспечения безопасности полетов.

До этого сообщалось об аналогичной ситуации в Калужской области, тогда ограничение на движение самолетов затронуло местный аэропорт Грабцево. Причины для введения соответствующих мер не озвучивались. В федеральном агентстве обещали информировать пассажиров о ситуации.

Кроме того, летевший из Благовещенска в Москву самолет экстренно приземлился в Нижневартовске из-за резкого ухудшения самочувствия одного из пассажиров. Мужчину доставили в больницу.