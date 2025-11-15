Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
15 ноября 2025 в 05:50

Аэропорт Ижевска приостановил прием авиарейсов

Росавиация: в аэропорту Ижевска ввели временные ограничения на полеты

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В аэропорту Ижевска введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. Они действуют для обеспечения безопасности полетов.

Аэропорт Ижевск. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — написал Кореняко.

Ранее в аэропорту Оренбурга второй раз за сутки ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Как уточнял представитель Росавиации Артем Кореняко, такие меры приняты для обеспечения безопасности полетов.

До этого сообщалось об аналогичной ситуации в Калужской области, тогда ограничение на движение самолетов затронуло местный аэропорт Грабцево. Причины для введения соответствующих мер не озвучивались. В федеральном агентстве обещали информировать пассажиров о ситуации.

Кроме того, летевший из Благовещенска в Москву самолет экстренно приземлился в Нижневартовске из-за резкого ухудшения самочувствия одного из пассажиров. Мужчину доставили в больницу.

Ижевск
Росавиация
ограничения
аэропорты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российский «Бумеранг» разнес объект ВСУ с рекордного расстояния
Морозы до -22, метели, гололед: прогноз погоды в России с 17 по 23 ноября
Названы продукты для новогоднего стола, которые лучше купить уже сейчас
Трамп публично отрекся от бывшей соратницы
В Госдуме предложили изменить правила выхода на досрочную пенсию
«Лично уничтожает»: Захарова пошутила о борьбе Зеленского с коррупцией
Самолет из Владивостока совершил аварийную посадку в Хабаровске
Трамп заявил, что продолжение украинского конфликта его раздражает
Евгений Малкин вошел в элиту снайперов НХЛ
Огневой котел для ВСУ и разгром базы: успехи ВС РФ к утру 15 ноября
Готовлю шарлотку из 4 ингредиентов: вкус детства за 30 минут!
Смерть с косой: к чему снится и как толковать
Основатель Pink Floyd назвал украинскую власть нацистской
Как правильно сажать хвойные на даче: секреты и простые правила
Поминки во сне: психологические и символические значения для каждого
Юрист ответил, что поможет регулировать работу такси
«Смертный приговор»: фон дер Ляйен стала терять позиции в ЕП
Аэропорт Ижевска приостановил прием авиарейсов
Бывшему вице-губернатору Самарской области отменили приговор
Раскрыты планы США по свержению Зеленского
Дальше
Самое популярное
Салат «Гирлянда» вместо скучных оливье и шубы. Идеальный вариант на праздничный стол: 4 ингредиента и сыр
Общество

Салат «Гирлянда» вместо скучных оливье и шубы. Идеальный вариант на праздничный стол: 4 ингредиента и сыр

Элита ВСУ в плену и зачистка Красноармейска: новости СВО на утро 13 ноября
Регионы

Элита ВСУ в плену и зачистка Красноармейска: новости СВО на утро 13 ноября

Беру яйца и помидоры. Готовлю самый простой и вкусный завтрак менемен. Как в турецком отеле, только вкуснее!
Общество

Беру яйца и помидоры. Готовлю самый простой и вкусный завтрак менемен. Как в турецком отеле, только вкуснее!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.