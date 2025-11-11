Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 ноября 2025 в 23:53

Небо в Калуге осталось без самолетов

Росавиация ввела временные запреты на прием и выпуск бортов в аэропорту Калуги

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В аэропорту Грабцево города Калуги введены временные ограничения на прием и отправку воздушных судов. Данная мера связана с необходимостью обеспечения безопасности полетов и носит предупредительный характер, заявил в своем Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — уточнил он.

Причины для введения соответствующих мер пока остаются неизвестными. В федеральном агентстве пообещали проинформировать пассажиров об отмене ограничений.

На данный момент вылетающим из калужской воздушной гавани рекомендуется уточнять актуальную информацию о статусе своих рейсов через официальные источники. Для получения оперативных данных можно проконсультироваться в справочной службе авиаперевозчиков или воспользоваться онлайн-сервисами мониторинга авиарейсов.

Ранее сообщалось, что авиакомпания Red Wings запустила прямые рейсы из Санкт-Петербурга в город Хамбантота на Шри-Ланке. Пресс-служба аэропорта Пулково проинформировала, что перелеты осуществляются с 10 ноября раз в 10 дней.

До этого стало известно, что мобильный зал ожидания столкнулся с терминалом аэропорта имени Даллеса в Вашингтоне, в результате чего пострадали порядка 18 пассажиров. По данным источника, инцидент обернулся для людей травмами, их доставили в больницу для обследования.

