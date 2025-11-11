Авария в аэропорту обернулась травмами для 18 пассажиров В Вашингтоне около 18 человек пострадали в результате аварии в аэропорту

Мобильный зал ожидания столкнулся с терминалом аэропорта имени Даллеса в Вашингтоне, в результате чего пострадали порядка 18 пассажиров, информирует Fox 5. По данным источника, инцидент обернулся для людей травмами, их доставили в больницу для обследования.

Авария произошла около 16:30 по местному времени (00:30 мск), когда мобильный зал ожидания, перевозящий пассажиров между терминалом и самолетами, не смог корректно подойти к перрону. Представители властей сообщили, полученные травмы не представляют угрозы для жизни. Все пострадавшие были доставлены в медицинские учреждения бригадами пожарной службы. Администрация аэропорта подчеркнула, что в понедельник вечером работы в воздушной гавани продолжались в обычном режиме.

Ранее глава Минтранса США Шон Даффи сообщил, что власти собираются ввести ограничения на объемы авиаперевозок в некоторых крупных аэропортах страны. Решение принято на фоне частичной приостановки работы федерального правительства.

