05 ноября 2025 в 02:29

В США потерпел крушение грузовой самолет

Грузовой самолет MD-11 потерпел крушение вблизи аэропорта Луисвилла в США

Грузовой самолет MD-11 потерпел крушение неподалеку от аэропорта Луисвилла в США, сообщает телеканал CNN. По данным журналистов, есть пострадавшие, их точное число не уточняется.

Самолет UPS MD-11 потерпел крушение недалеко от аэропорта Луисвилла, — говорится в материале.

Телекомпания указала, что речь идет о самолете McDonnell Douglas MD-11 американской логистической компании UPS. Полиция сообщила, что на месте крушения возник пожар и предупредила жителей, что на данный момент лучше оставаться в укрытии.

До этого инцидент с крушением самолета произошел в городе Форт-Уэрт штата Техас и стал причиной возгорания нескольких автомобилей. Движение транспорта в близлежащем районе было временно ограничено.

В конце сентября бизнес-джет Learjet 55 потерпел крушение при взлете в аэропорту Каракаса. На борту находились два человека: они выжили, их госпитализировали с травмами.

Тем временем в американском городе Дартмут, штат Массачусетс, упал и загорелся легкомоторный самолет, два человека погибли. Предположительно, воздушное судно пыталось приземлиться в региональном аэропорту Нью-Бедфорд.

