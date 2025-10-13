Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
13 октября 2025 в 17:58

В США два человека погибли при крушении легкомоторного самолета

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В США в городе Дартмут, штат Массачусетс, упал и загорелся легкомоторный самолет, двое человек погибли. По информации канала WCVB, предположительно судно пыталось приземлиться в региональном аэропорту Нью-Бедфорд.

Самолет загорелся на разделительной полосе шоссе. По сообщению полиции, пилот не передал аэропорту информацию о маршруте и числе пассажиров на борту. Также рядом с местом трагедии обнаружен поврежденный автомобиль. Связан ли он с крушением самолета, неизвестно.

Журналисты сообщили, что инцидент произошел на фоне сильного шторма с мощным ветром и дождем. Информация о личностях погибших пока не уточняется.

Ранее инцидент с крушением самолета произошел в городе Форт-Уэрт штата Техас и стал причиной возгорания нескольких автомобилей. Движение транспорта в близлежащем районе было временно ограничено.

До этого бизнес-джет Learjet 55 потерпел крушение при взлете в аэропорту Каракаса. На борту находились два человека: они выжили, их госпитализировали с травмами. Предварительными причинами инцидента назвали лопнувшее колесо и сильный ветер.

