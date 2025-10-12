Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
12 октября 2025 в 22:50

Самолет потерпел крушение и упал на автомобили

Легкомоторный самолет рухнул в Форт-Уэрте, вызвав возгорание машин

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Небольшой самолет потерпел крушение в городе Форт-Уэрт штата Техас и стал причиной возгорания нескольких автомобилей, передает Cedar News. Движение транспорта в близлежащем районе было временно ограничено.

Федеральное управление гражданской авиации (FAA) и Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB) приступили к расследованию обстоятельств инцидента. Информации о пострадавших нет. Очевидцы сообщили о сильном взрыве и густом черном дыме, который видно над местом крушения.

Ранее истребитель T-260B ВВС Италии разбился во время тренировочного полета в регионе Лацио. На борту находились двое военных, которые погибли: спасатели обнаружили их тела. Для установления причин крушения на место происшествия выехали следователи.

До этого бизнес-джет Learjet 55 потерпел крушение при взлете в аэропорту Каракаса. На борту находились два человека: они выжили, их госпитализировали с травмами. Предварительными причинами инцидента назвали лопнувшее колесо и сильный ветер.

Кроме того, в штате Миннесота разбился частный вертолет Robinson R66, выполнявший полет в окрестностях города Лейквилл. Все находившиеся на борту люди погибли, а само воздушное судно сгорело. Для установления причин катастрофы к расследованию приступили специалисты Национального совета по безопасности на транспорте США.

аварии
самолеты
США
пожары
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Давно понимала»: Симоньян заявила, что предчувствовала смерть Кеосаяна
Самолет потерпел крушение и упал на автомобили
Лукашенко рассказал, какой подарок вручит Путину на день рождения
ВСУ атаковали гражданский автомобиль в российской деревне
Российскому мотоциклисту оторвало ногу при ДТП в Турции
Московский суперфинал турнира открыл новых звезд шахмат в России
Дмитриев не нашел разницы между поддержкой Трампа и Харрис Зеленским
Синоптики предупредили челябинцев о мокром снеге
В МЧС рассказали, что ждет москвичей в начале недели
Бетономешалка перевернулась на мосту в Петербурге
Китай начал строительство «мегаплотины» в Тибете
Суд отклонил апелляцию по делу о теракте в Челябинской области
Простые и ароматные грибные котлеты: готовим белорусские зуцы
В Татарстане полицейские прострелили ногу угрожавшей ножом женщине
Жертва черных трансплантологов рассказала о своем опыте
Православным россиянам напомнили о важном празднике 14 октября
В центре Тбилиси вновь начался массовый протест
В Белгородской области два мальчика пострадали в результате детонации дрона
Нетаньяху заявил о победах Израиля и предупредил о новой угрозе
Поезд Киев — Будапешт остановился из-за сообщения о взрывчатке
Дальше
Самое популярное
Посейте под зиму этот многолетник — и получите солнце в миниатюре в своем саду
Общество

Посейте под зиму этот многолетник — и получите солнце в миниатюре в своем саду

Ленивый «Наполеон» без возни и нервов. Торт-мечта для внезапных гостей — из того, что есть в холодильнике
Общество

Ленивый «Наполеон» без возни и нервов. Торт-мечта для внезапных гостей — из того, что есть в холодильнике

Новое оружие России? Одесса потухла полностью: удары по Украине 11 октября
Россия

Новое оружие России? Одесса потухла полностью: удары по Украине 11 октября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.