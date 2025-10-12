Самолет потерпел крушение и упал на автомобили Легкомоторный самолет рухнул в Форт-Уэрте, вызвав возгорание машин

Небольшой самолет потерпел крушение в городе Форт-Уэрт штата Техас и стал причиной возгорания нескольких автомобилей, передает Cedar News. Движение транспорта в близлежащем районе было временно ограничено.

Федеральное управление гражданской авиации (FAA) и Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB) приступили к расследованию обстоятельств инцидента. Информации о пострадавших нет. Очевидцы сообщили о сильном взрыве и густом черном дыме, который видно над местом крушения.

Ранее истребитель T-260B ВВС Италии разбился во время тренировочного полета в регионе Лацио. На борту находились двое военных, которые погибли: спасатели обнаружили их тела. Для установления причин крушения на место происшествия выехали следователи.

До этого бизнес-джет Learjet 55 потерпел крушение при взлете в аэропорту Каракаса. На борту находились два человека: они выжили, их госпитализировали с травмами. Предварительными причинами инцидента назвали лопнувшее колесо и сильный ветер.

Кроме того, в штате Миннесота разбился частный вертолет Robinson R66, выполнявший полет в окрестностях города Лейквилл. Все находившиеся на борту люди погибли, а само воздушное судно сгорело. Для установления причин катастрофы к расследованию приступили специалисты Национального совета по безопасности на транспорте США.