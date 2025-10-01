Самолет итальянских ВВС рухнул в районе Лацио

Самолет T-260B итальянских ВВС разбился утром во время тренировочного полета, сообщило агентство AGI со ссылкой на ВВС республики. Крушение произошло во вторник в регионе Лацио.

Самолет упал по неустановленным пока причинам недалеко от Национального парка Чирчео. На борту находились двое военных, — уточнило ведомство.

На место падения прибыли спасательные бригады и медики. Итальянское издание Rai сообщает, что спасательная операция в районе продолжается, зона вокруг места крушения оцеплена до прибытия военных следователей, которым предстоит установить причины аварии.

По предварительной информации, оба члена экипажа погибли. В СМИ утверждают, что тела военных были найдены и переданы для процедуры идентификации и медико-юридических осмотров.

Ранее два человека пострадали при крушении самолета Learjet 55 в Венесуэле. Бизнес-джет упал при взлете в международном аэропорту Майкетии в Каракасе. Предварительное следствие установило, что авария могла произойти из-за лопнувшего колеса и неблагоприятных погодных условий.