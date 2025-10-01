Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
01 октября 2025 в 12:37

Самолет итальянских ВВС рухнул в районе Лацио

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Самолет T-260B итальянских ВВС разбился утром во время тренировочного полета, сообщило агентство AGI со ссылкой на ВВС республики. Крушение произошло во вторник в регионе Лацио.

Самолет упал по неустановленным пока причинам недалеко от Национального парка Чирчео. На борту находились двое военных,уточнило ведомство.

На место падения прибыли спасательные бригады и медики. Итальянское издание Rai сообщает, что спасательная операция в районе продолжается, зона вокруг места крушения оцеплена до прибытия военных следователей, которым предстоит установить причины аварии.

По предварительной информации, оба члена экипажа погибли. В СМИ утверждают, что тела военных были найдены и переданы для процедуры идентификации и медико-юридических осмотров.

Ранее два человека пострадали при крушении самолета Learjet 55 в Венесуэле. Бизнес-джет упал при взлете в международном аэропорту Майкетии в Каракасе. Предварительное следствие установило, что авария могла произойти из-за лопнувшего колеса и неблагоприятных погодных условий.

ВВС
самолеты
авиакатастрофы
Италия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Суд вынес приговор получившей жилищный сертификат обманом иностранке
Обвиняемого в убийстве начальницы банка в Москве арестовали
Семена Слепакова призвали лишить российского гражданства
«Тутберидзе не взяла?» Тарасова о Валиевой, возобновляющей карьеру у Навки
«Радиостанция Судного дня» передала новое странное послание
Директора крупной строительной компании объявили в розыск
Террористы атаковали «Октоберфест»? Закрытие фестиваля, взрывы в Мюнхене
Житель Новосибирска остался без дорогой иномарки после застолья у цыган
Машков назвал одну важную обязанность каждого гражданина
Врач предупредил, когда лучше отказаться от походов в баню
Эксперт объяснил, почему УАЗ Хантер нельзя использовать в такси
Политолог раскрыл, какой план вынашивает Санду для захвата Приднестровья
В РТС заявили об угрозе закрытия независимых АЗС
Лор раскрыл, почему осенью происходит всплеск отитов и синуситов у детей
По-баварски: рецепт рульки в духовке — невероятно сочно и вкусно
Поляки обрили украинца и нарисовали ему на лице нацистский символ
Экс-депутат Круглов задержан за фейки о российской армии
Российские военные создают «килл-зону» в тылу ВСУ
Полиция Мюнхена проверяет связь поджога дома и взрывов с левыми радикалами
Российский адмирал дал совет Трампу после его угроз ядерными подлодками
Дальше
Самое популярное
Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму
Семья и жизнь

Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога
Семья и жизнь

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета
Семья и жизнь

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.