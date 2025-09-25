Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
25 сентября 2025 в 17:34

Бизнес-джет разбился при взлете в Венесуэле

Два человека пострадали при крушении бизнес-джета Learjet 55 в Венесуэле

Фото: Horst Galuschka/dpa/Global Look Press

Бизнес-джет Learjet 55 потерпел крушение при взлете в международном аэропорту Майкетия в Каракасе, сообщили в Национальном институте гражданской авиации (INAC). На борту находились два человека, они выжили, их доставили в больницу с различными травмами.

Удалось спасти живыми двух пассажиров, которым немедленно была оказана медицинская помощь, и они находятся в стабильном состоянии, — подчеркнули там.

Возможными причинами называют лопнувшее колесо и сильные порывы ветра. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства авиакатастрофы.

Ранее Россия оспорила в Международном суде ООН безосновательное решение Совета Международной организации гражданской авиации (ICAO) о якобы причастности России к крушению в 2014 году в Донбассе малайзийского самолета Boeing 777. Москва надеется на исключительно беспристрастный подход в этом резонансном деле.

До этого бизнесмен Вишваш Кумар Рамеш отказался возвращаться домой в Великобританию из-за страха летать на самолете. В июне 2025 года он стал единственным выжившим при крушении самолета Boeing 787 авиакомпании Air India в Индии.

