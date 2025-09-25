Бизнес-джет разбился при взлете в Венесуэле Два человека пострадали при крушении бизнес-джета Learjet 55 в Венесуэле

Бизнес-джет Learjet 55 потерпел крушение при взлете в международном аэропорту Майкетия в Каракасе, сообщили в Национальном институте гражданской авиации (INAC). На борту находились два человека, они выжили, их доставили в больницу с различными травмами.

Удалось спасти живыми двух пассажиров, которым немедленно была оказана медицинская помощь, и они находятся в стабильном состоянии, — подчеркнули там.

Возможными причинами называют лопнувшее колесо и сильные порывы ветра. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства авиакатастрофы.

