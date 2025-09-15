Выживший в авиакатастрофе в Индии не вернется домой из-за страха Daily Mail: выживший в авиакатастрофе в Индии заявил, что не вернется домой

Бизнесмен Вишваш Кумар Рамеш отказался возвращаться домой в Великобританию из-за страха летать на самолете. В июне 2025 года он стал единственным выжившим при крушении самолета Boeing 787 авиакомпании Air India в Индии, передает Daily Mail.

Отмечается, что 40-летний мужчина смог выбраться из-под обломков своего места — 11А. В Результате он получил травмы груди, порезы на лице и сильный страх перед полетами. Его супруга Хирал вместе с четырехлетним сыном прибыла в Индию, чтобы поддержать мужа. Однако позже женщине пришлось вернуться в Великобританию. Бизнесмен все еще посещает консультации и проходит лечение, отметили журналисты.

Ранее семья британца сообщила, что мужчина борется с тяжелыми психологическими последствиями после крушения самолета. Рамеша мучили постоянные кошмары и чувство вины за то, что он выжил.

По мнению эксперта по выживанию в экстремальных условиях и спасателя МЧС Эдуарда Халилова, тот факт, что в авиакатастрофе в Индии уцелел только один пассажир из 240 человек, — настоящее чудо. По его словам, при падении борта человек находится в полной зависимости от внешних обстоятельств.