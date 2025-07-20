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20 июля 2025 в 19:04

Стало известно о состоянии единственного выжившего в авиакатастрофе в Индии

The Times: единственный выживший в авиакатастрофе в Индии страдает от кошмаров

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Единственный пассажир, выживший в июньской авиакатастрофе Boeing 787 Dreamliner в Индии, британец Вишвашкумар Рамеш переживает тяжелые психологические последствия трагедии, сообщает газета The Times со ссылкой на членов его семьи. По их словам, мужчина мучается от кошмаров и чувства вины за то, что остался в живых.

Он не может спать по ночам... Когда он засыпает, ему снится, что он на том рейсе... Он видит, как все вокруг погибают на его глазах, — приводит издание слова родственника пассажира.

Ранее Вишвашкумар Рамеш рассказал в больнице, что до сих пор не понимает, как ему удалось уцелеть. По словам 40-летнего британца индийского происхождения, на мгновение он подумал, что тоже погибнет.

По мнению эксперта по выживанию в экстремальных условиях и спасателя МЧС Эдуарда Халилова, тот факт, что в авиакатастрофе в Индии уцелел только один пассажир из 240 человек, — настоящее чудо. По его словам, при падении борта человек находится в полной зависимости от внешних обстоятельств.

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