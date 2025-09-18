МИД России сделал важное заявление по делу о крушении малайзийского Boeing МИД РФ выразил надежду на беспристрастность ООН по делу о крушении MH17

Россия оспорила в Международном суде ООН безосновательное решение Совета Международной организации гражданской авиации (ICAO) о якобы причастности России к крушению в 2014 году в Донбассе малазийского самолета Boeing 777, выполнявшего рейс MH17, говорится в сообщении на сайте МИД РФ. В министерстве подчеркнули, что Москва надеется на исключительно беспристрастный подход в этом резонансном деле.

18 сентября Российская Федерация в соответствии со статьей 84 Конвенции о международной гражданской авиации 1944 года (Чикагская конвенция) оспорила в Международном суде ООН безосновательное решение Совета Международной организации гражданской авиации о якобы причастности России к гибели малайзийского «Боинга» рейса MH17, — сказано в заявлении.

В МИД обратили внимание, что ICAO не провел тщательного и независимого расследования авиакатастрофы. В ведомстве также подчеркнули, что Совет взял на веру «сомнительные результаты» экспертиз от Нидерландов, а также стал опираться на информацию от заинтересованной стороны — Украины.

Рассчитываем на то, что Международный суд ООН проявит исключительно беспристрастный подход в этом резонансном деле, — указали в министерстве.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва не собирается выполнять решения ЕСПЧ по делу Украины и Нидерландов против России по крушению рейса МН17. По его словам, это «ничтожные» решения.