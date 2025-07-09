Песков одним словом описал жалобы Украины и Нидерландов на Россию Песков: Россия не собирается выполнять ничтожные решения ЕСПЧ по делу Украины

Москва не собирается выполнять решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по делу Украины и Нидерландов против России по крушению рейса МН17, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые передает ТАСС, это «ничтожные» решения.

Считаем их ничтожными. Вот и все, что можно сказать, — подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.

Еще в июле 2020 года Страсбургский суд официально уведомил Россию о поданной Нидерландами против нее жалобе по крушению малайзийского Boeing. Украина, в свою очередь, подала несколько исков в ЕСПЧ против РФ, которые касаются Крыма и Донбасса.

ЕСПЧ начал рассмотрение совместной жалобы Нидерландов и Украины 26 января 2022 года. А спустя год — 25 января 2023 года — суд в Страсбурге признал данный иск частично приемлемым. Летом того же года ЕСПЧ отклонил жалобу России против Украины, в том числе касающуюся крушения рейса MH17.

Ранее МИД РФ возложил ответственность за крушение малайзийского Boeing в 2014 году на Украину. Министерство обвинило Киев в начале конфликта и ненадлежащем обеспечении безопасности воздушного пространства над Донбассом. В МИД также подчеркнули, что обвинения в адрес ДНР и ЛНР, которые представлялись Украиной как террористические организации, были опровергнуты Международным Судом ООН.