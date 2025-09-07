Саммит ШОС — 2025
07 сентября 2025 в 07:37

Вертолет Robinson R66 рухнул в американском штате Миннесота

Fox News: в Миннесоте при крушении Robinson R66 погибли все, кто был на борту

Robinson R66 Robinson R66 Фото: Shutterstock/FOTODOM

В штате Миннесота вертолет Robinson R66 потерпел крушение недалеко от аэропорта Эйрлейк в окрестностях города Лейквилл, сообщил телеканал Fox News со ссылкой на местную полицию. По предварительным данным, все находившиеся на борту люди погибли.

Инцидент произошел 6 сентября около 14:45 по местному времени (22:45 мск). После падения воздушное судно полностью разрушилось и загорелось.

В результате катастрофы все находившиеся на борту погибли, — указано в сообщении.

Точное количество жертв устанавливается. Известно, что Robinson R66 мог перевозить до пяти человек. Причины катастрофы пока неизвестны.

Расследованием инцидента займутся специалисты Национального совета по безопасности на транспорте США. Местные власти и экстренные службы продолжают работу на месте происшествия.

Ранее сообщалось, что в населенном пункте Майдан-Селец Люблинского воеводства Польши упал неизвестный летательный аппарат. Он рухнул в 500 метрах от жилых построек. Район оцеплен, при падении объекта никто не пострадал.

До этого в подмосковных Луховицах упал легкомоторный самолет. По предварительной информации, пилот погиб.

