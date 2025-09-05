Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
05 сентября 2025 в 13:49

Самолет упал в Подмосковье

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В подмосковных Луховицах упал легкомоторный самолет, сообщил Telegram-канал «112». По предварительной информации, пилот погиб. На место направлены экстренные службы. Причины и обстоятельства ЧП не приводятся, все данные уточняются.

Ранее в Рязанской области разбился легкомоторный самолет Х-32 «Бекас». Погиб пилот. Авиакатастрофа произошла в районе села Зимарово, в 160 километрах от Рязани.

До этого сообщалось, что в польском городе Радом при подготовке к авиашоу разбился истребитель F-16. Как отметил пресс-секретарь правительства страны Адам Шлапка, летчик погиб. Место посещал крушения глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

На британском острове Уайт 25 августа произошло крушение вертолета. Он рухнул в поле, расположенном рядом с дорогой Шанклин-роуд, неподалеку от города Вентнор. Одного из пострадавших доставили по воздуху в травматологический центр университетской больницы Саутгемптона.

В начале августа сообщалось о крушении сверхлегкого самолета в Испании. В результате трагедии погибли два человека. Испанская гражданская гвардия приступила к расследованию инцидента.

