04 сентября 2025 в 08:40

Легкомоторный самолет разбился под Рязанью

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Легкомоторный самолет Х-32 «Бекас» потерпел крушение в Рязанской области, сообщил ТАСС источник в оперативных службах региона. По предварительной информации, скончался один человек — пилот.

Разбился легкомоторный самолет Х-32 «Бекас». По предварительной информации, пилот погиб, — подчеркнул собеседник агентства.

Отмечается, что воздушное судно рухнуло в районе села Зимарово, расположенного в 160 километрах к югу от Рязани. Возгорания после столкновения самолета с землей не последовало, добавил источник. По его словам, на земле жертв и разрушений нет.

Ранее сообщалось, что в польском городе Радом при подготовке к авиашоу разбился истребитель F-16. Как отметил пресс-секретарь правительства страны Адам Шлапка, летчик погиб. На место крушения прибыл глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

До этого на британском острове Уайт произошло крушение вертолета. Он рухнул в поле, расположенном рядом с дорогой Шанклин-роуд, неподалеку от города Вентнор. Одного из пострадавших доставили по воздуху в травматологический центр университетской больницы Саутгемптона.

