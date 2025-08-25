В Британии потерпел крушение вертолет Sky News: на острове Уайт в Британии упал вертолет

На британском острове Уайт произошло крушение вертолета, сообщает Sky News со ссылкой на экстренные службы. На место происшествия прибыла бригада скорой помощи, включая врача и специализированного парамедика.

Полиция графства Хэмпшир и острова Уайт подтвердила информацию о ЧП, которое произошло сегодня утром в 09:24 по местному времени. Вертолет рухнул в поле, расположенное рядом с дорогой Шанклин-роуд, неподалеку от города Вентнор.

Мы оказали помощь одному пациенту и доставили его по воздуху в травматологический центр университетской больницы Саутгемптона. Мы мысленно поддерживаем их и всех, кто причастен к сегодняшнему инциденту, — заявил представитель службы санитарной авиации Хэмпшира и острова Уайт.

Число пассажиров на борту и данные о пострадавших пока не установлены. Из-за скопления машин экстренных служб дорога в районе инцидента перекрыта, полиция настоятельно рекомендует гражданам избегать этого участка.

Ранее сообщалось о крушении сверхлегкого самолета в Испании. В результате трагедии погибли два человека. Испанская гражданская гвардия приступила к расследованию инцидента.