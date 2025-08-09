В Испании рухнул самолет EFE: два человека погибли при крушении самолета в Испании

Сверхлегкий самолет потерпел крушение в Испании, передает EFE. В результате авиакатастрофы погибли два человека. На месте работают экстренные службы, выясняются все обстоятельства трагедии. По факту произошедшего гражданская гвардия Испании начала расследование.

Два человека погибли в субботу в результате крушения сверхлегкого самолета <...> в валенсийском муниципалитете Рекена, — пишет агентство.

