09 августа 2025 в 19:00

В Испании рухнул самолет

EFE: два человека погибли при крушении самолета в Испании

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Сверхлегкий самолет потерпел крушение в Испании, передает EFE. В результате авиакатастрофы погибли два человека. На месте работают экстренные службы, выясняются все обстоятельства трагедии. По факту произошедшего гражданская гвардия Испании начала расследование.

Два человека погибли в субботу в результате крушения сверхлегкого самолета <...> в валенсийском муниципалитете Рекена, — пишет агентство.

Ранее истребитель F2 Сил самообороны Японии потерпел крушение над акваторией Тихого океана. Авария произошла около граничащей с Токио префектуры Ибараки. Пилот истребителя катапультировался и выжил. Крушение произошло во время учений в открытом море.

До этого небольшой самолет потерпел крушение у побережья Северной Каролины и попал на видео. Оператор запечатлел, как воздушное судно предпринимает попытку экстренной посадки на водную поверхность. Однако в последние мгновения самолет переворачивается и погружается в воду. Врачи диагностировали у летчика ушибы и ссадины, после чего госпитализировали его.

самолеты
происшествия
Испания
авиакатастрофы
