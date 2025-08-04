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04 августа 2025 в 10:56

Появилось видео крушения самолета у берегов Северной Каролины

Легкомоторный самолет упал в океан у Северной Каролины и попал на видео

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Небольшой самолет потерпел крушение у побережья Северной Каролины и попал на видео, которое представил Telegram-канал SHOT. Очевидец вскрикнул от увиденного, поскольку средство практически вертикально вошло в воду.

Оператор запечатлел, как воздушное судно предпринимает попытку экстренной посадки на водную поверхность. Однако в последние мгновения самолет переворачивается и погружается в воду.

Отдыхающие на пляже рассказали, что поначалу они приняли судно за гидросамолет, который совершал обычную посадку. Затем они увидели, как самолет выбросил пилота из кабины. Оперативно прибывшие к месту происшествия спасатели быстро извлекли пострадавшего из воды и доставили его на берег.

Врачи диагностировали у летчика ушибы и ссадины, после чего госпитализировали его в ближайшую больницу. По предварительной версии, причиной инцидента стал отказ техники, вынудивший пилота совершить аварийную посадку на воду.

Ранее в Калифорнии провалилось испытание истребителя F-35C, который потерпел крушение, не долетев до местной военно-морской базы. Пилот смог благополучно катапультироваться до момента падения самолета.
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