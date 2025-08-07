Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
07 августа 2025 в 09:25

Японский военный самолет рухнул в Тихий океан

Mitsubishi F-2 Mitsubishi F-2 Фото: Shutterstock/FOTODOM

Истребитель F2 Сил самообороны Японии потерпел крушение над акваторией Тихого океана, сообщает канал NHK. Авария произошла около граничащей с Токио префектуры Ибараки.

Вместе с этим отмечается, что пилот истребителя катапультировался и выжил. Крушение произошло во время учений в открытом море. Причины случившегося выясняются.

Ранее стало известно, что самолет британской авиакомпании Jet2 едва не потерял управление при посадке в аэропорту Лидс-Брэдфорд из-за мощного шторма. Инцидент попал на видео: на кадрах видно, как лайнер раскачивается под порывами ветра, пытаясь совершить жесткую посадку.

До этого небольшой самолет потерпел крушение у побережья Северной Каролины и попал на видео. Очевидец вскрикнул от увиденного, поскольку средство практически вертикально вошло в воду. Оператор запечатлел, как воздушное судно предпринимает попытку экстренной посадки на водную поверхность. Однако в последние мгновения самолет переворачивается и погружается в воду. Прибывшие к месту происшествия спасатели быстро извлекли пострадавшего из воды и доставили его на берег.

