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04 августа 2025 в 22:25

Появилось видео балансирующего на грани крушения самолета Jet2 в Британии

Sky News: самолет британской компании Jet2 едва не упал при посадке из-за шторма

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Самолет британской авиакомпании Jet2 едва не потерял управление при посадке в аэропорту Лидс-Брэдфорд из-за мощного шторма. Инцидент попал на видео: на кадрах видно, как лайнер раскачивается под порывами ветра, пытаясь совершить жесткую посадку, сообщает Sky News.

На Великобританию обрушился шторм «Флорис». Скорость ветра в нем достигает 140 километров в час.

Сильный ветер не только создает угрозу для авиации, но и вызывает разрушения на земле — вырывает деревья и провоцирует цунами в прибрежных зонах. Пилоты Jet2 продемонстрировали высокий профессионализм, сумев посадить самолет в экстремальных условиях.

На кадрах видно, как самолет пытается совершить жесткую посадку. Его крылья раскачиваются из стороны в сторону под сильным ветром, — указано в СМИ.

Шторм «Флорис» продолжает бушевать, создавая опасные условия для транспорта и инфраструктуры. Авиакомпании рекомендуют пассажирам уточнять информацию о рейсах, чтобы избежать задержек и отмен.

Ранее сообщалось, что неспокойно также на территории Китая. В Пекине в результате обильных осадков погибли 30 человек. Ливни продолжают наносить серьезный урон столице и прилегающим районам.

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