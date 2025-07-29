Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
29 июля 2025 в 05:16

Названо число погибших во время сильных ливней в Пекине

Xinhua: минимум 30 человек погибли из-за сильных ливней в Пекине

Фото: Ju Huanzong/Global Look Press

В Пекине в результате обильных осадков погибли 30 человек, сообщает агентство Xinhua со ссылкой на местные власти. Ливни продолжают наносить серьезный урон столице и прилегающим районам.

В результате очередной волны сильных ливней в Пекине погибло 30 человек, — передает агентство.

Как отмечает СМИ, обострение погодных условий связано с волной проливных дождей, накрывших бассейн реки Чаобай с 24 июля. Водохранилище Миюнь на северо-востоке Пекина зафиксировало рекордный за 60 лет приток воды. В результате стихии были эвакуированы свыше трех тысяч человек из района Миюнь.

Власти столицы объявили максимальный уровень экстренного реагирования и предупреждают о сохранении осадков до утра вторника. Жителей просят не покидать дома без необходимости и не приближаться к опасным участкам.

Председатель КНР Си Цзиньпин распорядился усилить меры по предотвращению наводнений и устранению последствий. В прошлом году из-за аналогичных погодных условий в столице погибли 11 человек, пострадали десятки тысяч.

Ранее российские туристы в Таиланде оказались без электричества из-за мощного тропического шторма. Очевидцы отметили, что ветер снес крыши с вилл и остановок, поломал деревья и рекламные щиты. На фоне непогоды закрылись все местные пляжи и заведения. При этом отдыхающие остались в отелях, но свет там отключили. Также на фоне непогоды ожидались наводнения и сходы оползней.

ливни
Китай
погибшие
трагедии
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВСУ потеряли почти все подразделения в попытке удержать один город
Составлен список российских звезд, которые похоронили своих детей
Адвокат ответила, может ли измена повлиять на раздел имущества при разводе
Как правильно солить огурцы на зиму: пропорции, советы и частые ошибки
Суд США выступил против «Союзмультфильма» по «делу» Чебурашки
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 29 июля 2025 года
Ты вкусняшка или подделка? Как проверить мед на натуральность
Россиянам назвали алгоритм действий при хакерской атаке
Россияне смогут официально отказаться от получения спама
«Не хочу говорить это слово»: Трамп отказался грубо оценивать Путина
Стала известна причина снарядного голода ВСУ
Алкоголик, альфонс или хороший хоккеист? Чем известен муж Кудрявцевой
Дачникам рассказали, когда можно собирать урожай с соседских деревьев
«Вызывает опасения»: сенатор о внесудебном взыскании налогов
Названо число погибших во время сильных ливней в Пекине
Пять человек погибли при стрельбе в Нью-Йорке
Возьмите себя в руки: укусила собака — что делать
Эксперт по ЖКХ дал советы, как защитить имущество от атак беспилотников
Как солить и мариновать грибы, чтобы хранились всю зиму
Озвучено, какие изменения произойдут на Украине за срок ультиматума Трампа
Дальше
Самое популярное
Царское варенье из крыжовника: рецепт из эпохи Екатерины Великой
Общество

Царское варенье из крыжовника: рецепт из эпохи Екатерины Великой

Падение Красноармейска и массовое дезертирство: новости СВО к утру 27 июля
Регионы

Падение Красноармейска и массовое дезертирство: новости СВО к утру 27 июля

Системы ПВО России: как они защищают страну от воздушных ударов
Россия

Системы ПВО России: как они защищают страну от воздушных ударов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.