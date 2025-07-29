Названо число погибших во время сильных ливней в Пекине

Названо число погибших во время сильных ливней в Пекине Xinhua: минимум 30 человек погибли из-за сильных ливней в Пекине

В Пекине в результате обильных осадков погибли 30 человек, сообщает агентство Xinhua со ссылкой на местные власти. Ливни продолжают наносить серьезный урон столице и прилегающим районам.

В результате очередной волны сильных ливней в Пекине погибло 30 человек, — передает агентство.

Как отмечает СМИ, обострение погодных условий связано с волной проливных дождей, накрывших бассейн реки Чаобай с 24 июля. Водохранилище Миюнь на северо-востоке Пекина зафиксировало рекордный за 60 лет приток воды. В результате стихии были эвакуированы свыше трех тысяч человек из района Миюнь.

Власти столицы объявили максимальный уровень экстренного реагирования и предупреждают о сохранении осадков до утра вторника. Жителей просят не покидать дома без необходимости и не приближаться к опасным участкам.

Председатель КНР Си Цзиньпин распорядился усилить меры по предотвращению наводнений и устранению последствий. В прошлом году из-за аналогичных погодных условий в столице погибли 11 человек, пострадали десятки тысяч.

Ранее российские туристы в Таиланде оказались без электричества из-за мощного тропического шторма. Очевидцы отметили, что ветер снес крыши с вилл и остановок, поломал деревья и рекламные щиты. На фоне непогоды закрылись все местные пляжи и заведения. При этом отдыхающие остались в отелях, но свет там отключили. Также на фоне непогоды ожидались наводнения и сходы оползней.