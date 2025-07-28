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28 июля 2025 в 11:38

В Пекине объявлен наивысший уровень экстренного реагирования

«Синьхуа»: власти Пекина объявили наивысший уровень экстренного реагирования

Фото: Ju Huanzong/Global Look Press

Власти Пекина объявили наивысший уровень экстренного реагирования на фоне наводнений в городе, сообщает агентство Синьхуа. Отмечается, что в результате обильных дождей на севере Китая, из берегов вышла река Чаобай, что спровоцировало мощный приток воды в водохранилище Миюнь возле столицы страны.

Министерство водного хозяйства КНР в воскресенье запустило режим экстренного реагирования четвертого уровня для борьбы с наводнениями в Пекине, — гласит сообщение китайского издания.

Журналисты поясняют, что в Китае существует четыре уровня реагирования на неблагоприятные погодные условия. Наивысший обозначается красным цветом, затем следуют оранжевый, желтый и синий.

Ранее российские туристы в Таиланде оказались без электричества из-за мощного тропического шторма. Очевидцы отметили, что ветер снес крыши с вилл и остановок, поломал деревья и рекламные щиты. На фоне непогоды закрылись все местные пляжи и заведения. При этом отдыхающие остались в отелях, но свет там отключили. Также на фоне непогоды ожидались наводнения и сходы оползней, сообщали инсайдеры.

Китай
Пекин
наводнения
водохранилища
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