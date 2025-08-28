День знаний — 2025
28 августа 2025 в 21:32

На авиашоу в Польше произошла трагедия

При падении истребителя F-16 в польском городе Радом погиб пилот

Фото: Shutterstock/FOTODOM

При подготовке к авиашоу в польском городе Радом разбился истребитель F-16, сообщил в социальной сети Х пресс-секретарь польского правительства Адам Шлапка. По его данным, летчик погиб. К месту крушения выехал глава Минобороны республики Владислав Косиняк-Камыш.

Трагедия в Радоме, самолет F-16 разбился при подготовке к авиашоу. К сожалению, пилот погиб, — написал он.

Ранее сообщалось, что британский боевой самолет пятого поколения F-35B экстренно приземлился в гражданском аэропорту японского города Кагосима на острове Кюсю. По информации СМИ, взлетно-посадочная полоса воздушной гавани была временно закрыта, что нарушило график полетов.

До этого стало известно, что летевший из Лондона в Пекин самолет авиакомпании Air China экстренно посадили в аэропорту Нижневартовска из-за поломки двигателя. На борту находились 311 пассажиров. Отмечалось, что самолет вылетел из Хитроу в 00:43 по московскому времени и приземлился в Нижневартовске в 06:23 мск.

Кроме того, адвокат Майк Эндрюс заявил, что крушение лайнера Boeing 787-8 авиакомпании Air India в начале лета могло произойти из-за проблем с электроникой. По мнению юриста, к трагедии, предположительно, привели технические неисправности в системе водоснабжения туалетов, вызвавшие неполадки с электропитанием.

Польша
крушения
истребители
смерти
