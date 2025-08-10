Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
10 августа 2025 в 09:35

Истребитель-невидимка экстренно приземлился в аэропорту Японии

Британский истребитель F-35B экстренно сел в аэропорту города Кагосима в Японии

Фото: As1 Amber Mayall Raf/Global Look Press

Британский боевой самолет пятого поколения F-35B экстренно приземлился в гражданском аэропорту японского города Кагосима на острове Кюсю, сообщает Kyodo. По информации агентства, взлетно-посадочная полоса воздушной гавани была временно закрыта, что нарушило график полетов.

Предполагается, что самолет входит в состав палубной авиации авианосца Prince of Wales, который сейчас вместе с кораблями сопровождения находится в районе Японии. Данная авианосная группа проводит учения с японскими военно-морскими силами.

В частности, самолеты F-35B совершали вертикальные посадки на палубу японского вертолетоносца «Кага». Отмечается, что Токио планирует закупить в США или произвести по американской лицензии более 40 таких истребителей.

Ранее аналитики выразили мнение, что китайский истребитель четвертого поколения J-10C превосходит российского конкурента — самолет Су-35. По словам экспертов, он лучше по эффективности, экономичности и обслуживанию, а также выигрывает в серийном производстве.

истребители
Япония
аэропорты
самолеты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Юг Китая накрыла новая волна смертельно опасной инфекции
Женщина совершился страшное преступление в собственном доме
Появились подробности ночного налета ВСУ стаями дронов
Истребитель-невидимка экстренно приземлился в аэропорту Японии
Япония потеряла второго боксера за двое суток
Правнук Сталина удивил ответом о месте упокоения вождя
Лучшее грузинское блюдо! Готовим хачапури по-аджарски — аппетитно и просто
На Украине мобилизовали мужчину, ухаживавшего за родителями-инвалидами
«Бог ему судья»: в Белгородской области вспомнили деда главы ВС Украины
На Западе раскрыли, в каком вопросе Вашингтон начал прислушиваться к Москве
В Госдуме предложили инициативу по наценкам на социально значимые товары
Историк раскрыл тайный символизм встречи Путина и Трампа на Аляске
Пробка перед Крымским мостом резко увеличилась
Рождество Николая Чудотворца 11 августа: трогательные открытки
Названы самые опасные болезни, которые кошки могут передать человеку
Силовики узнали, как украинских солдат обманывают при эвакуации раненых
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 10 августа: инфографика
Кличко допустил шаг, о котором в Киеве старались молчать
Россиян предупредили об опасности сканирования QR-кодов
Сбежавший из России Слепаков расплатился с долгами по делу об иноагентах
Дальше
Самое популярное
Дроны ВСУ атаковали Сочи 8 августа: что с туристами, эвакуация, жертвы
Россия

Дроны ВСУ атаковали Сочи 8 августа: что с туристами, эвакуация, жертвы

Чем отличается шаурма от шавермы: разбираемся в географии и рецептах
Общество

Чем отличается шаурма от шавермы: разбираемся в географии и рецептах

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 8 августа: где сбои в России
Интернет и СМИ

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 8 августа: где сбои в России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.