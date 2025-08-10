Истребитель-невидимка экстренно приземлился в аэропорту Японии Британский истребитель F-35B экстренно сел в аэропорту города Кагосима в Японии

Британский боевой самолет пятого поколения F-35B экстренно приземлился в гражданском аэропорту японского города Кагосима на острове Кюсю, сообщает Kyodo. По информации агентства, взлетно-посадочная полоса воздушной гавани была временно закрыта, что нарушило график полетов.

Предполагается, что самолет входит в состав палубной авиации авианосца Prince of Wales, который сейчас вместе с кораблями сопровождения находится в районе Японии. Данная авианосная группа проводит учения с японскими военно-морскими силами.

В частности, самолеты F-35B совершали вертикальные посадки на палубу японского вертолетоносца «Кага». Отмечается, что Токио планирует закупить в США или произвести по американской лицензии более 40 таких истребителей.

Ранее аналитики выразили мнение, что китайский истребитель четвертого поколения J-10C превосходит российского конкурента — самолет Су-35. По словам экспертов, он лучше по эффективности, экономичности и обслуживанию, а также выигрывает в серийном производстве.