Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
08 августа 2025 в 13:29

На Западе сравнили китайский истребитель J-10C с российским Су-35

MWM: китайский истребитель J-10C экономичнее и технологичнее российского Су-35

J-10C J-10C Фото: China News Service/VCG/ТАСС

Китайский истребитель четвертого поколения J-10C превосходит российского конкурента — самолет Су-35, пишет западный журнал Military Watch Magazine (MWM). По данным издания, он лучше по эффективности, экономичности и обслуживанию, а также выигрывает в серийном производстве.

Кроме того, оборонный сектор Китая гораздо быстрее разрабатывает обновления и новое вооружение, что позволит модернизировать J-10C эффективнее, чем Су-35. Помимо J-10C, КНР производит JF-17 Block III, J-16, J-15B, J-35 и J-20. Таких показателей в объемах нет ни у одной другой страны.

Ранее обозреватель американского издания The National Interest (TNI) Брэндон Вайхерт выразил мнение, что истребитель поколения 4++ Су-35С является лучшим боевым самолетом Воздушно-космических сил России. По его словам, самолет пятого поколения Су-57 превосходит Су-35С по характеристикам, однако его боевое применение встречается реже.

До этого Объединенная авиастроительная корпорация передала Минобороны России партию новых истребителей поколения 4++ Су-35С. Трансферт проведен в рамках гособоронзаказа.

Су-35
самолеты
Китай
техника
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Экономист раскрыл, что сможет спасти Россию от рецессии
Ереван озвучил позицию по транспортному коридору в своей Сюникской области
В одном из регионов в школах запретили одежду, скрывающую лицо
Билялетдинов назвал лучшие качества новой звезды РПЛ Ракова
Россиянам назвали точную дату следующего звездного дождя
Творожный кекс — простой рецепт, а результат как из пекарни
Лукашенко исключил один вариант развития событий в конфликте на Украине
Лукашенко готов принять трехсторонние переговоры в Минске
Еще один аэропорт в России временно перестал принимать рейсы
Женщина выиграла в лотерею и полгода судилась за призовые миллионы долларов
Политолог оценил шансы подписания мира между Арменией и Азербайджаном
Ученый раскрыл нюанс появления астероида над Иркутской областью
Вынесли почти 5 млн рублей. Ограбление «Почты России» в Москве: подробности
Отдыхающих эвакуируют с пляжей Сочи из-за угрозы атаки БПЛА
Мэр Сочи Прошунин обратился к жителям с экстренным сообщением
К экс-министру обороны Украины пришли силовики с обыском
ФАС выявила картели по всей стране
Си Цзиньпин и Путин провели телефонный разговор
Россияне преподали урок свистевшим девушкам мигрантам
Раскрыта возможная дата встречи Путина и Трампа
Дальше
Самое популярное
Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел
История

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел

Выдерживает -40 ℃, цветет все лето! Чудо-многолетник с шапками цветов
Общество

Выдерживает -40 ℃, цветет все лето! Чудо-многолетник с шапками цветов

Готовим слоеный салат «Слезы свекрови»: удивите всех гостей!
Общество

Готовим слоеный салат «Слезы свекрови»: удивите всех гостей!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.