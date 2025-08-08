На Западе сравнили китайский истребитель J-10C с российским Су-35 MWM: китайский истребитель J-10C экономичнее и технологичнее российского Су-35

Китайский истребитель четвертого поколения J-10C превосходит российского конкурента — самолет Су-35, пишет западный журнал Military Watch Magazine (MWM). По данным издания, он лучше по эффективности, экономичности и обслуживанию, а также выигрывает в серийном производстве.

Кроме того, оборонный сектор Китая гораздо быстрее разрабатывает обновления и новое вооружение, что позволит модернизировать J-10C эффективнее, чем Су-35. Помимо J-10C, КНР производит JF-17 Block III, J-16, J-15B, J-35 и J-20. Таких показателей в объемах нет ни у одной другой страны.

Ранее обозреватель американского издания The National Interest (TNI) Брэндон Вайхерт выразил мнение, что истребитель поколения 4++ Су-35С является лучшим боевым самолетом Воздушно-космических сил России. По его словам, самолет пятого поколения Су-57 превосходит Су-35С по характеристикам, однако его боевое применение встречается реже.

До этого Объединенная авиастроительная корпорация передала Минобороны России партию новых истребителей поколения 4++ Су-35С. Трансферт проведен в рамках гособоронзаказа.