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18 июля 2025 в 21:27

Российский истребитель признали лучшим в США

TNI: истребитель СУ-35С является лучшим боевым самолетом России

Су-35С Су-35С Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Истребитель поколения 4++ Су-35С признан лучшим боевым самолетом Воздушно-космических сил России, заявил обозреватель американского издания The National Interest (TNI) Брэндон Вайхерт. По его словам, самолет пятого поколения Су-57 превосходит Су-35С по характеристикам, однако его боевое применение встречается реже.

Автор подчеркнул, что Су-35С неоднократно успешно выполнял боевые задачи в зоне действия украинских систем противовоздушной обороны, доказывая высокую боеспособность. В статье отмечается, что Су-35С получил усовершенствованный планер и двигатели с изменяемым вектором тяги. Эти технические решения обеспечивают самолету сверхманевренность, которая дает существенное преимущество в воздушном бою.

Ранее стало известно о разработке российского штурмового танка новой концепции, запатентованной инженерами Саратовского государственного технического университета. Машина предназначена для действий в городской застройке и оснащена 152-мм гаубицей, 30-мм автопушкой, реактивными огнеметами и бульдозерным отвалом.

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