Новый российский штурмовой танк похвалили на Западе Army Recognition: новый штурмовой танк России эффективно покажет себя в городах

Российский штурмовой танк, чья концепция запатентована инженерами Саратовского государственного технического университета, сможет эффективно действовать в условиях городской застройки, пишет издание Army Recognition. Известно, что боевая машина будет вооружена короткоствольной 152-мм гаубицей, боевым модулем с 30-мм автопушкой и реактивными пехотными огнеметами.

За счет гаубицы танк сможет вести огонь с закрытых позиций, при этом ее осколочно-фугасный снаряд по эффективности в несколько раз превосходит 125-мм боеприпас. Также оснащение бронемашины предусматривает бульдозерный отвал для разрушения укреплений, а еще квадрокоптеры для разведки местности.

Описанные улучшения призваны повысить актуальность устаревающих [модификаций] российских танков, приведя их в соответствие с новыми требованиями на поле боя, особенно в условиях, характеризующихся плотной застройкой, насыщенностью беспилотниками и многовекторными угрозами, — сказано в материале.

Ранее издание Defense News сообщило, что украинская компания NoviTechNe представила беспилотный надводный аппарат Ursula. Отмечается, что он способен в варианте дрона-матки переносить малые ударные дроны. Как стало известно, речной дрон длиной около метра способен, в частности, выступать в роли плавучей мины или разведчика.

До этого сообщалось, что украинский морской дрон V7, который оснащен ракетами AIM-9 Sidewinder, может поражать воздушные цели на дальности до 10 км. Он представляет угрозу для самолетов Су-30.