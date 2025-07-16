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16 июля 2025 в 14:04

Украина представила необычный ударный БПЛА

Defense News: украинская компания NoviTechNe представила речной дрон Ursula

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Украинская компания NoviTechNe представила беспилотный надводный аппарат Ursula, сообщает издание Defense News. Отмечается, что он способен в варианте дрона-матки переносить малые ударные дроны.

Украинские силы могли бы использовать эти платформы для перевозки и запуска беспилотников из незнакомых мест в непосредственной близости от российских позиций вдоль низовья реки Днепр или даже для нанесения ударов по более медленным вражеским катерам снабжения, — говорится в публикации.

Как сообщается, речной дрон длиной около метра способен решать несколько задач. В частности, помимо носителя дронов, он может выступать в роли плавучей мины или разведчика.

Ранее сообщалось, что украинский морской дрон V7, который оснащен ракетами AIM-9 Sidewinder, может поражать воздушные цели на дальности до 10 км. Он представляет угрозу для самолетов Су-30.

Позже генерал-лейтенант Сергей Липовой заявил, что внимательность в воздухе поможет российской авиации справиться с дронами V7, которые стоят на вооружении ВСУ. Он добавил, что этот тип вооружения не является новинкой и ВС РФ уже умеют ему противостоять.

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