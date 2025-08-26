Появилось видео экстренной посадки самолета из Лондона в Нижневартовске Летевший из Лондона в Пекин самолет экстренно посадили в Нижневартовске

Летевший из Лондона в Пекин самолет авиакомпании Air China экстренно посадили в аэропорту Нижневартовска из-за поломки двигателя, сообщил Telegram-канал Baza. На борту находятся 311 пассажиров. Отмечается, что самолет вылетел из Хитроу в 00:43 мск и приземлился в Нижневартовске в 06:23 мск.

Службы аэропорта встречали внезапного гостя на ушах: не каждый год такой борт из Великобритании прилетает в Нижневартовск. Но подготовились быстро — к самолету сразу подогнали подходящий трап, — рассказал один из очевидцев посадки лайнера.

Канал отметил, что пилоты выбрали для приземления Нижневартовск из-за хорошей погоды и длинной взлетно-посадочной полосы. Там добавили, что пока неизвестно, когда пассажирам предоставят резервный борт.

