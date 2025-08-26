Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
26 августа 2025 в 08:18

Появилось видео экстренной посадки самолета из Лондона в Нижневартовске

Летевший из Лондона в Пекин самолет экстренно посадили в Нижневартовске

Фото: Nick Zonna/Keystone Press Agency

Летевший из Лондона в Пекин самолет авиакомпании Air China экстренно посадили в аэропорту Нижневартовска из-за поломки двигателя, сообщил Telegram-канал Baza. На борту находятся 311 пассажиров. Отмечается, что самолет вылетел из Хитроу в 00:43 мск и приземлился в Нижневартовске в 06:23 мск.

Службы аэропорта встречали внезапного гостя на ушах: не каждый год такой борт из Великобритании прилетает в Нижневартовск. Но подготовились быстро — к самолету сразу подогнали подходящий трап, — рассказал один из очевидцев посадки лайнера.

Канал отметил, что пилоты выбрали для приземления Нижневартовск из-за хорошей погоды и длинной взлетно-посадочной полосы. Там добавили, что пока неизвестно, когда пассажирам предоставят резервный борт.

Ранее адвокат Майк Эндрюс заявил, что крушение лайнера Boeing 787-8 авиакомпании Air India в начале лета могло произойти из-за проблем с электроникой. По мнению юриста, к трагедии, предположительно, привели технические неисправности в системе водоснабжения туалетов, вызвавшие неполадки с электропитанием. При этом Эндрюс исключил версию об ошибке пилотов, заявив о недостаточности доказательств этой теории.

Россия
Нижневартовск
самолеты
Лондон
Пекин
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянка с рекордными 400 баллами на ЕГЭ определилась с вузом
В одной из бригад ВСУ началась вспышка туберкулеза
Трое подростков попали под суд из-за поджога на железной дороге
Убежавшего в лес террориста из «Крокуса» снимали с дерева
В Киеве заявили, что готовы к переговорам Зеленского и Путина
«Он великолепен»: Дакаскос высоко оценил талант Юры Борисова
Стало известно, мешает ли женщине присутствующий при родах муж
Раскрыты последствия падения обломков БПЛА в Рязанской области
В РФПИ резко отреагировали на критику Вуди Аллена
Россияне стали меньше покупать легковые машины
Маск жестко прошелся по уничтожающим народ правительствам
Яблочный пирог «Три стакана» с молоком — нашумевший десерт: очень просто!
Владимир Пресняков впервые высказался о разводе старшего сына Никиты
Си Цзиньпин тремя словами охарактеризовал отношения с Россией
Названо число стран — участниц ВЭФ-2025
Боец спас жизнь сослуживца и обратил в бегство украинский спецназ
Раскрыты данные о последствиях атаки ВСУ под Петербургом
Тысячи бойцов ВСУ могут попасть в котел в ДНР
Раскрыто, что будет с выбросившим жену и сына из окна банкиром
Си Цзиньпин оценил вклад КНР и СССР в победу во Второй мировой войне
Дальше
Самое популярное
Заморозки идут, в Москве похолодает до +5: какая будет погода 1 сентября?
Москва

Заморозки идут, в Москве похолодает до +5: какая будет погода 1 сентября?

Кабачковые колдуны по-белорусски! Самый простой и вкусный рецепт за 7 минут
Общество

Кабачковые колдуны по-белорусски! Самый простой и вкусный рецепт за 7 минут

Варенье из садовых яблок дольками! Самый простой рецепт яблочного варенья!
Общество

Варенье из садовых яблок дольками! Самый простой рецепт яблочного варенья!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.