SHAMAN будет звучать вместо звонка на урок в одной из школ ХМАО

В лицее № 1 города Нижневартовска (ХМАО) вместо традиционных школьных звонков будет звучать песня SHAMAN «Я русский», сообщил директор образовательной организации Эдмонд Игошин. В своем Telegram-канале он рассказал, что ноябрь в лицее объявлен месяцем патриотической музыки.

Решение о выборе композиции было принято по результатам опроса среди учеников. Лицеисты проголосовали за то, чтобы их учебный день начинался и заканчивался под песню «Я русский». Игошин отметил, что в рамках этой инициативы на прошлой неделе вместо звонков звучали песни «От Волги до Енисея» группы «Любэ» и «Сделан в СССР» Олега Газманова. В недавнем голосовании песня SHAMAN уверенно опередила народную артистку Надежду Кадышеву и саундтрек из кинокомедии «Большие гонки».

Ранее SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) ответил на критику хейтеров по поводу его манеры держать микрофон. Артист объяснил, что ему удобно засовывать его себе в штаны, поскольку другие варианты, такие как расположение под мышкой или между ног, мешают ему аплодировать или свободно передвигаться по сцене, что делает текущий способ «единственным вариантом».