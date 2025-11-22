Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
22 ноября 2025 в 21:07

«Куда мне его девать»: SHAMAN раскрыл хейтерам тайну микрофона в штанах

SHAMAN заявил, что держать микрофон в штанах ему удобно

Певец SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) на сцене Большого Кремлевского дворца во время сольного концерта «30 лет на сцене» Певец SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) на сцене Большого Кремлевского дворца во время сольного концерта «30 лет на сцене» Фото: NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Певец SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) на своем сольном концерте по случаю 30-летия творческой деятельности заявил, что ему удобно держать микрофон в штанах. Таким образом он ответил на вопрос хейтеров, передает корреспондент NEWS.

Зачем я засовываю микрофон в штаны? А куда мне его девать? Давайте разбираться. Пробовал убирать подмышку, но тогда я не могу аплодировать. Пробовал между ног. Но тогда я не могу ходить по сцене. Поэтому остается единственный вариант, — сказал артист.

Ранее SHAMAN заявил, что считает лучшей исполнительницей этого года Татьяну Куртукову, чья композиция «Матушка-земля» пользуется огромной популярностью. При этом в мужском вокале лучшим певцом двух десятилетий он назвал Лепса.

До этого ветеран СВО Константин Прохоров заявил, что ему не нравится певец SHAMAN. Он отметил, что не понимает творчество музыканта, и усомнился в его патриотизме из-за поведения на концертах, поскольку «тот в кожаных штанах бегает, микрофон в трусы запихивает».

Россия
артисты
шоу-бизнес
SHAMAN
Александр Чеков
А. Чеков
Оксана Прачёва
О. Прачёва
Виктория Катаева
В. Катаева
Павел Селезнев
П. Селезнев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Орешкин раскрыл позицию России по председательству США в G20
В ГД решили бороться с «бабушкиной схемой» продажи квартир
Трамп назвал последствия отказа Зеленского от мирного плана США
Макрон назвал план США по Украине невозможным без согласования с ЕС
«Мы не останемся в стороне»: в ЦСКА сделали заявление об Алдонине
«Это вам показалось»: Лепс отреагировал на миллионные гонорары Кадышевой
SHAMAN высказался об иностранном псевдониме
«Куда мне его девать»: SHAMAN раскрыл хейтерам тайну микрофона в штанах
Появилось школьное фото SHAMAN, где он весит 90 кг
«Я убил 500 русских»: каких героев прославляет Запад, реакция Захаровой
«Это крестопад»: как в России будут штрафовать за искажение образа храма
Дипломаты Трампа примут участие в женевских переговорах по Украине
В Киеве начался антимайдан? Отставка Зеленского и Ермака, детали
На Украине поражены скоростью продвижения мирного плана США
Танец SHAMAN и Мизулиной восхитил зрителей на концерте в Кремле
«Сразу узнаешь»: Лепс объяснил феномен SHAMAN
Стармер назвал дату переговоров по Украине с участием США и ЕС
В Таиланде россиянка не пережила столкновение с торговой тележкой
Нетаньяху рассказал о ликвидации высокопоставленных радикалов ХАМАС
Трамп сделал одно заявление по своему мирному плану для Украины
Дальше
Самое популярное
Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года
Семья и жизнь

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года

Драники больше не делаю. Вместо них — польские кнедлики. Нежные картофельные шарики с сочной серединкой
Общество

Драники больше не делаю. Вместо них — польские кнедлики. Нежные картофельные шарики с сочной серединкой

Закусочный рулет с морковью по-корейски: украсит стол без больших затрат
Общество

Закусочный рулет с морковью по-корейски: украсит стол без больших затрат

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.