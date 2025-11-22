Певец SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) на сцене Большого Кремлевского дворца во время сольного концерта «30 лет на сцене»

«Куда мне его девать»: SHAMAN раскрыл хейтерам тайну микрофона в штанах SHAMAN заявил, что держать микрофон в штанах ему удобно

Певец SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) на своем сольном концерте по случаю 30-летия творческой деятельности заявил, что ему удобно держать микрофон в штанах. Таким образом он ответил на вопрос хейтеров, передает корреспондент NEWS.

Зачем я засовываю микрофон в штаны? А куда мне его девать? Давайте разбираться. Пробовал убирать подмышку, но тогда я не могу аплодировать. Пробовал между ног. Но тогда я не могу ходить по сцене. Поэтому остается единственный вариант, — сказал артист.

Ранее SHAMAN заявил, что считает лучшей исполнительницей этого года Татьяну Куртукову, чья композиция «Матушка-земля» пользуется огромной популярностью. При этом в мужском вокале лучшим певцом двух десятилетий он назвал Лепса.

До этого ветеран СВО Константин Прохоров заявил, что ему не нравится певец SHAMAN. Он отметил, что не понимает творчество музыканта, и усомнился в его патриотизме из-за поведения на концертах, поскольку «тот в кожаных штанах бегает, микрофон в трусы запихивает».