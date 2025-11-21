Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
21 ноября 2025 в 12:49

SHAMAN назвал своих фаворитов в музыке

SHAMAN назвал певицу Куртукову лучшей исполнительницей года

Ярослав Дронов (SHAMAN) Ярослав Дронов (SHAMAN) Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Певец SHAMAN (настоящее имя Ярослав Дронов) в интервью KP.RU заявил, что считает лучшей исполнительницей этого года Татьяну Куртукову, чья композиция «Матушка-земля» пользуется огромной популярностью. При этом в мужском вокале его выбор оказался еще более категоричным — лучшим певцом двух десятилетий он назвал Григория Лепса.

Татьяна Куртукова — очень яркая певица, её композиция «Матушка-земля» сейчас звучит из всех утюгов. А лучший певец не только года, но и двадцатилетия — это мой друг Григорий Лепс, — сказал SHAMAN.

Эти заявления прозвучали в ответ на результаты ноябрьского опроса ВЦИОМ, согласно которым сам Дронов и Полина Гагарина были признаны лучшими исполнителями года. Примечательно, что Гагарина сохраняет этот статус уже четвертый год подряд.

Ранее SHAMAN намеренно оставил без ответа вопрос о возможном появлении в его творчестве композиции, посвященной браку с главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной. Артист объяснил, что любой прямой ответ может либо лишить публику сюрприза, либо вызвать огорчение.

Россия
SHAMAN
певцы
звезды
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Следователи раскрыли громкое двойное убийство в центре Москвы
Теракт на ж/д, удар по ЛЭП, блэкаут под Ростовом: ВСУ атакуют РФ 21 ноября
Самолет разбился на международном авиасалоне в Дубае
В Туапсе подросток убил бабушку: почему односельчане вступились за ребенка
Рябков высказался о переговорах по ДСНВ
Российские ракеты обесточили ключевые объекты Украины
В Минобороны раскрыли число освобожденных населенных пунктов за неделю
Депутат ответил, примет ли РФ условия мирного плана США о выплатах Украине
Продюсер ответил, какой гонорар мог получить Джигурда за участие в шоу
Булыкин ждет сюрприза от «Локомотива» перед игрой с «Краснодаром»
Королевская семья Британии: новости, Миддлтон готова «уничтожить» шоу Маркл
«Хватит плакаться»: Дерипаска дал совет банкам из-за спора с маркетплейсами
Нарколог предостерег россиян от курения во время приема антибиотиков
На Западе признали способность Путина ставить условия по Украине
В российском селе соседи подрались из-за съеденного коровой чужого сена
Российский «Солнцепек» заставил Запад говорить о переломе в зоне СВО
В Севастополе возбудили дело после получения мошенниками 50 млн рублей
Служивший в украинских войсках ПВО бердянец попался на шпионаже
Военблогер рассказал о падении обороны ВСУ в Запорожье
Полиция вскрыла схему, через которую легализовали 3000 мигрантов
Дальше
Самое популярное
Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года
Семья и жизнь

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года

Обожаю этот рецепт за простоту! Праздничные гнезда с сыром и грибами — вкуснее запеканок и мяса по-французски!
Общество

Обожаю этот рецепт за простоту! Праздничные гнезда с сыром и грибами — вкуснее запеканок и мяса по-французски!

Готовим традиционные щи из кислой капусты — наваристый суп для всей семьи
Семья и жизнь

Готовим традиционные щи из кислой капусты — наваристый суп для всей семьи

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.