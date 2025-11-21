SHAMAN назвал своих фаворитов в музыке

Певец SHAMAN (настоящее имя Ярослав Дронов) в интервью KP.RU заявил, что считает лучшей исполнительницей этого года Татьяну Куртукову, чья композиция «Матушка-земля» пользуется огромной популярностью. При этом в мужском вокале его выбор оказался еще более категоричным — лучшим певцом двух десятилетий он назвал Григория Лепса.

Татьяна Куртукова — очень яркая певица, её композиция «Матушка-земля» сейчас звучит из всех утюгов. А лучший певец не только года, но и двадцатилетия — это мой друг Григорий Лепс, — сказал SHAMAN.

Эти заявления прозвучали в ответ на результаты ноябрьского опроса ВЦИОМ, согласно которым сам Дронов и Полина Гагарина были признаны лучшими исполнителями года. Примечательно, что Гагарина сохраняет этот статус уже четвертый год подряд.

Ранее SHAMAN намеренно оставил без ответа вопрос о возможном появлении в его творчестве композиции, посвященной браку с главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной. Артист объяснил, что любой прямой ответ может либо лишить публику сюрприза, либо вызвать огорчение.