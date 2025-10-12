Хет-трик Марченко помог «Коламбусу» обыграть «Миннесоту»

Хоккеисты «Коламбус Блю Джекетс» обыграли «Миннесоту Уайлд» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Уточняется, что встреча, которая прошла в Сент-Поле, закончилась победой гостей со счетом 7:4 (1:0, 2:2, 4:2).

В составе победителей хет-трик оформил российский нападающий Кирилл Марченко, признанный звездой матча, у «Миннесоты» дублем отметился российский форвард Кирилл Капризов. Нападающий «Блю Джекетс» Дмитрий Воронков проявил себя двумя голевыми передачами. Защитник «мундиров» Иван Проворов выдал один результативный пас.

Ранее появился рейтинг самых высокооплачиваемых российских хоккеистов в НХЛ. Лидером по общим заработкам стал Артемий Панарин, заработавший $81,5 млн (6,6 млрд рублей) за семь лет. Однако в текущем сезоне самым высокооплачиваемым россиянином станет Игорь Шестеркин с доходом почти $16 млн (1,3 млрд рублей), что выводит его на третье место в общем рейтинге лиги.

Тем временем российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин поднялся на 30-е место в рейтинге лучших бомбардиров в истории Национальной хоккейной лиги. Хоккеист достиг отметки в 1351 очко после матча против «Нью-Йорк Айлендерс». В прошедшей 9 октября игре Малкин сделал три результативные передачи.