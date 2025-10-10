Российский хоккеист вошел в топ-30 лучших игроков НХЛ

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин поднялся на 30-е место в рейтинге лучших бомбардиров в истории Национальной хоккейной лиги, сообщается на официальном сайте. Хоккеист достиг отметки в 1351 очко после матча против «Нью-Йорк Айлендерс».

В прошедшей 9 октября игре Малкин сделал три результативные передачи. Благодаря этому он обошел шведа Матса Сундина, на счету которого 1349 очков. По данным лиги, в активе Малкина 514 заброшенных шайб и 837 передач за карьеру в НХЛ. Следующей целью форварда может стать показатель канадца Ги Лефлера — 1353 очка. Это позволит рассчитывать на 29-ю строчку рейтинга результативности.

Ранее появился рейтинг самых высокооплачиваемых российских хоккеистов в НХЛ. Лидером по общим заработкам стал Артемий Панарин, заработавший $81,5 млн (6,6 млрд рублей) за семь лет. Однако в текущем сезоне самым высокооплачиваемым россиянином станет Игорь Шестеркин с доходом почти $16 млн (1,3 млрд рублей), что выводит его на третье место в общем рейтинге лиги.