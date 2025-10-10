Названы самые богатые россияне в НХЛ

Журнал Spotrac составил список самых высокооплачиваемых россиян в НХЛ: лидером рейтинга стал форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин. По данным источника, за семь лет он заработал по контракту $81,5 млн (6,6 млрд рублей). Его соглашение действует до 2026 года.

На втором месте — вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин, чей восьмилетний контракт оценивается в $92 млн (7,5 млрд рублей). Соглашение подписано в декабре 2024 года и вступило в силу в текущем сезоне. Тройку замыкает голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский, заключивший в 2019 году семилетний контракт на $70 млн (5,7 млрд рублей).

Как уточняет источник, в сезоне 2025/26 самым высокооплачиваемым россиянином станет Шестеркин, который заработает почти $16 млн (1,3 млрд рублей). В общем рейтинге НХЛ он занимает третье место, уступая только Леону Драйзайтлю из «Эдмонтона» и Нэйтану Маккиннону из «Колорадо». За ним среди россиян идут защитник «Юты» Михаил Сергачев с $11 млн (900 млн рублей) и нападающий «Каролины» Андрей Свечников с $10 млн (800 млн рублей).

Ранее журнал Forbes сообщил, что российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не вошел в топ-10 самых высокооплачиваемых игроков НХЛ по итогам 2025 года. При этом в предыдущем рейтинге он занимал четвертое место. Тем не менее хоккеист сохранил лидирующие позиции по доходу вне льда, который составил $5 млн (400 млн рублей).