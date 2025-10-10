Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
10 октября 2025 в 13:37

Названы самые богатые россияне в НХЛ

Артемий Панарин возглавил список самых высокооплачиваемых россиян в НХЛ

Артемий Панарин Артемий Панарин Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Журнал Spotrac составил список самых высокооплачиваемых россиян в НХЛ: лидером рейтинга стал форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин. По данным источника, за семь лет он заработал по контракту $81,5 млн (6,6 млрд рублей). Его соглашение действует до 2026 года.

На втором месте — вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин, чей восьмилетний контракт оценивается в $92 млн (7,5 млрд рублей). Соглашение подписано в декабре 2024 года и вступило в силу в текущем сезоне. Тройку замыкает голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский, заключивший в 2019 году семилетний контракт на $70 млн (5,7 млрд рублей).

Как уточняет источник, в сезоне 2025/26 самым высокооплачиваемым россиянином станет Шестеркин, который заработает почти $16 млн (1,3 млрд рублей). В общем рейтинге НХЛ он занимает третье место, уступая только Леону Драйзайтлю из «Эдмонтона» и Нэйтану Маккиннону из «Колорадо». За ним среди россиян идут защитник «Юты» Михаил Сергачев с $11 млн (900 млн рублей) и нападающий «Каролины» Андрей Свечников с $10 млн (800 млн рублей).

Ранее журнал Forbes сообщил, что российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не вошел в топ-10 самых высокооплачиваемых игроков НХЛ по итогам 2025 года. При этом в предыдущем рейтинге он занимал четвертое место. Тем не менее хоккеист сохранил лидирующие позиции по доходу вне льда, который составил $5 млн (400 млн рублей).

зарплаты
россияне
хоккеисты
НХЛ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В США раскрыли, когда Трамп ожидает получения Нобелевской премии мира
У авторов каналов в MAX и их подписчиков появились новые возможности
Как сэкономить на парковке: пошаговая инструкция для водителей
Белый дом впервые высказался о провале Трампа с Нобелевской премией мира
В Госдуме объяснили, грозит ли россиянам нехватка рабочих мест из-за ИИ
Стало известно, что обсуждали Алиев и Пашинян в Душанбе
Выбросившему дочь из окна уфимцу предъявлено обвинение
В ГД рассказали, кого в России заменят роботами в ближайшем будущем
Энергетик рассказал, как Москва и Баку сотрудничают в нефтегазовой сфере
«Человека это угнетает»: В Госдуме раскрыли, сколько чиновников заменит ИИ
Раскольников бомжует: как живет убийца пяти человек в Ижевске
Самолеты обрушили бомбы на рынок
Путин и Пашинян поспорили о товарообороте России и Армении
В КНР отреагировали на возможные запреты США для китайских авиакомпаний
«Слуги дьявола»: Милонов посоветовал бежать от любительниц эзотерики
«До Львова спокойно»: в Госдуме заговорили о будущем штурмовых роботов
Российские войска прорвались к ключевому для обороны ВСУ городу
Нарколог опроверг миф о снятии стресса с помощью спиртных напитков
Раскрыто, при каких условиях Усольцевых признают пропавшими без вести
Кабмин Украины запасается биотуалетами на фоне блэкаута
Дальше
Самое популярное
Ученый заявил о рождении первых людей, которые проживут до 150 лет
Общество

Ученый заявил о рождении первых людей, которые проживут до 150 лет

Генератор «переиграл» ВСУ, новый козырь ВС РФ: новости СВО к утру 9 октября
Регионы

Генератор «переиграл» ВСУ, новый козырь ВС РФ: новости СВО к утру 9 октября

За что был убит Джон Леннон и какое наследие он оставил
Семья и жизнь

За что был убит Джон Леннон и какое наследие он оставил

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.