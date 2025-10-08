Овечкин не вошел в десятку самых высокооплачиваемых игроков НХЛ Овечкин не попал в топ-10 самых высокооплачиваемых игроков НХЛ в 2025 году

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не попал в топ-10 самых высокооплачиваемых игроков лиги в 2025 году, сообщает Forbes. Отмечается, что в предыдущем рейтинге он занимал четвертую строчку.

Лидерство в рейтинге второй год подряд удерживает американец Остон Мэттьюс из «Торонто». Его доходы оцениваются в $20,2 млн, из которых $15,2 млн — зарплата, а еще $5 млн — спонсорские контракты.

Также в тройку попали канадец Натан Маккиннон из «Колорадо» ($16,1 млн + $3 млн) и немец Леон Драйзайтль из «Эдмонтона» ($16,5 млн + $2,5 млн). Российский вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин занял в рейтинге шестую строчку ($15,8 млн + $0,1 млн).

Отмечается, что Овечкин остается в лидерах по заработку вне льда — $5 млн. Больше него получают только канадцы Сидни Кросби из «Питтсбурга» ($5,5 млн) и Коннор Макдэвид из «Эдмонтона» ($6,5 млн).

Ранее НХЛ опубликовала во Всемирный день улыбки фотографию Овечкина без переднего зуба. Таким образом лига поздравила болельщиков с праздником. В комментариях фанаты назвали Овечкина легендой. Один из пользователей выразил мнение, что спортсмен улыбается как победитель.