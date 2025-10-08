Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
08 октября 2025 в 13:28

Овечкин не вошел в десятку самых высокооплачиваемых игроков НХЛ

Овечкин не попал в топ-10 самых высокооплачиваемых игроков НХЛ в 2025 году

Александр Овечкин Александр Овечкин Фото: Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не попал в топ-10 самых высокооплачиваемых игроков лиги в 2025 году, сообщает Forbes. Отмечается, что в предыдущем рейтинге он занимал четвертую строчку.

Лидерство в рейтинге второй год подряд удерживает американец Остон Мэттьюс из «Торонто». Его доходы оцениваются в $20,2 млн, из которых $15,2 млн — зарплата, а еще $5 млн — спонсорские контракты.

Также в тройку попали канадец Натан Маккиннон из «Колорадо» ($16,1 млн + $3 млн) и немец Леон Драйзайтль из «Эдмонтона» ($16,5 млн + $2,5 млн). Российский вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин занял в рейтинге шестую строчку ($15,8 млн + $0,1 млн).

Отмечается, что Овечкин остается в лидерах по заработку вне льда — $5 млн. Больше него получают только канадцы Сидни Кросби из «Питтсбурга» ($5,5 млн) и Коннор Макдэвид из «Эдмонтона» ($6,5 млн).

Ранее НХЛ опубликовала во Всемирный день улыбки фотографию Овечкина без переднего зуба. Таким образом лига поздравила болельщиков с праздником. В комментариях фанаты назвали Овечкина легендой. Один из пользователей выразил мнение, что спортсмен улыбается как победитель.

хоккей
НХЛ
Овечкин
спорт
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Селена Гомес не пригласила на свадьбу подругу, отдавшую ей почку
На Западе обнародовали реакцию Киева на слова Меркель о Польше и Прибалтике
«Самое эффективное»: в Госдуме назвали реакцию на передачу ВСУ Tomahawk
Киев может получить более опасные ракеты, чем Tomahawk
Британец остался без ног из-за сепсиса, который приняли за обычный грипп
Артемий Лебедев назвал условие для переезда в США
Геронтолог усомнился в существовании людей старше 120 лет
Установлена личность неудавшегося маньяка из Лефортовского парка
Норвежских лыжников предупредили о карьерном кризисе без россиян
Врачи впервые зафиксировали коллективный бред среди геймеров
В Сети появились кадры с ударом «Искандера» по военному цеху в Херсоне
В Госдуме оценили шансы Макрона удержаться на посту президента
Политолог ответил, почему Трампу пока нет смысла свергать Зеленского
Мать сломала ребра 11-месячному сыну за то, что он испачкался сажей
Принц Гарри чуть не наткнулся на неприятный сюприз в туалете
Найдена часть Земли с самым быстрым нагреванием океанов
Наступление ВС РФ на Покровск 8 октября: сколько города освобождено, сводка
Невролог назвал причины онемения рук
Рябков объяснил, почему на самом деле расторгли договор по плутонию с США
Ученый оценил шансы людей на вечную жизнь
Дальше
Самое популярное
Биография Путина: детство, карьера, семья
Семья и жизнь

Биография Путина: детство, карьера, семья

Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой
Семья и жизнь

Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой

Готовим «ленивый штрудель» — классический яблочный пирог в лаваше
Семья и жизнь

Готовим «ленивый штрудель» — классический яблочный пирог в лаваше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.