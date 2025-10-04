НХЛ поздравила болельщиков с Днем улыбки фотографией беззубого Овечкина

Национальная хоккейная лига опубликовала во Всемирный день улыбки фото капитана «Вашингтона» Александра Овечкина без переднего зуба. Таким образом НХЛ поздравила болельщиков с праздником в соцсети Х.

Со Всемирным днем улыбки! — сказано в поздравлении.

В комментариях фанаты назвали Овечкина легендой. Один из пользователей выразил мнение, что спортсмен улыбается как победитель.

Ранее сообщалось, что администрация бывшего президента США Джо Байдена рассматривала возможность выдворения Овечкина и всех российских игроков НХЛ из страны. Такой шаг оценивался как способ оказать давление на президента РФ Владимира Путина в рамках переговоров об обмене заключенными. От этой идеи впоследствии отказались, а сам обмен состоялся в августе 2024 года.

Между тем стало известно, что российский нападающий клуба «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов стал самым высокооплачиваемым игроком за всю историю НХЛ. По новому контракту с «Уайлд» 28-летний спортсмен заработает $136 млн (11,085 млрд рублей) за восемь лет. По итогам сезона он получил награду «Колдер Трофи» как лучший новичок.