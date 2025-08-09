США могли выдворить Овечкина и игроков НХЛ в 2024 году

В администрации бывшего президента США Джо Байдена рассматривали возможность выдворения Александра Овечкина и всех российских игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) из США, пишет издание Wall Street Journal. В материале сказано, что такой вариант расценивался как способ оказать давление на президента России Владимира Путина в рамках обмена заключенными.

[Джейк] Салливан рассматривал возможность наказать Путина, выдворив российских хоккеистов, выступающих в Америке, включая Александра Овечкина, преследовавшего рекорд Уэйна Гретцки по количеству заброшенных шайб. В итоге он отказался от этой идеи, — указано в статье.

Уточняется, что такой вопрос подняли в месяцы, которые предшествовали возвращению в США американского журналиста Эвана Гершковича и бывшего морского пехотинца Пола Уилана. Обмен заключенными завершился в августе 2024 года.

Ранее Александр Овечкин в девятый раз в карьере получил награду «Харламов Трофи», сообщил «Советский спорт». Приз ежегодно присуждается лучшему российскому хоккеисту сезона, его лауреата выбирают традиционно сами российские игроки лиги, указывая в опросах свою тройку лучших спортсменов.

До этого стало известно, что Овечкин заработал больше всех среди хоккеистов в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Спортсмен начал карьеру в НХЛ в сезоне 2005–2006 годов. За это время он заработал $162 млн (13 млрд рублей).