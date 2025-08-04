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04 августа 2025 в 09:34

Стало известно, сколько заработал Овечкин в НХЛ

Овечкин стал лидером рейтинга по заработанным деньгам в НХЛ

Александр Овечкин Александр Овечкин Фото: capitals/Global Look Press

Российский игрок «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заработал больше всех среди хоккеистов в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ), передает статистический портал Sportrac. Спортсмен начал карьеру в НХЛ в сезоне 2005–2006 годов. За это время он заработал $162 млн (13 млрд рублей).

Второе место в перечне занимает канадский игрок клуба «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби, заработавший $156 млн (12,5 млрд рублей). На третьем месте расположился его партнер по команде из России Евгений Малкин, который заработал $147 млн (11,8 млрд рублей).

Ранее стало известно, что свитер российского игрока и капитана клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» выставили в Зале хоккейной славы в Торонто. Именно в нем россиянин побил рекорд по количеству забитых шайб в НХЛ.

Кроме того, Овечкин, ставший рекордсменом НХЛ по количеству забитых шайб в регулярных чемпионатах, заявил, что ощутил облегчение после установления рекорда. Об этом российский хоккеист рассказал в ходе выступления на гриль-вечеринке.

Александр Овечкин
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