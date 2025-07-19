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19 июля 2025 в 08:18

Свитер Овечкина повесили в Зале хоккейной славы в Торонто

Свитер Овечкина разместили в Зале хоккейной славы в Торонто

Александр Овечкин Александр Овечкин Фото: Gerry Angus/Icon Sportswire via/Global Look Press

Свитер российского нападающего и капитана клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина появился в Зале хоккейной славы в Торонто, об этом говорится в посте организации в социальной сети Х. Именно в нем трехкратный чемпион мира по хоккею и обладатель Кубка Стэнли побил рекорд по количеству заброшенных шайб в НХЛ.

Знаменательный момент в карьере Овечкина занял свое место в экспозиции «НХЛ сегодня», — говорится в публикации.

В прошедшем сезоне Овечкин забросил 44 шайбы, обновив рекорд лиги по количеству голов в регулярных чемпионатах за всю историю. На счету капитана «Вашингтон Кэпиталз» 897 шайб. Предыдущий рекорд принадлежал канадцу Уэйну Гретцки (894).

Ранее Овечкину подарили автомобиль в честь его снайперского рекорда перед началом благотворительного «Матча года». Это китайский автомобиль Jetour T2.

Как считает автоэксперт Иван Зенкевич, Jetour T2 является нормальной машиной, но не для уровня Овечкина. По его мнению, лучшему бомбардиру регулярных чемпионатов НХЛ можно было подарить «что-то подороже».

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Александр Овечкин
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