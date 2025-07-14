«Не для уровня Овечкина»: автоэксперт оценил подаренную хоккеисту машину

Китайский автомобиль Jetour T2 является нормальной машиной, но не для уровня российского нападающего клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, заявил NEWS.ru автоэксперт Иван Зенкевич. По его мнению, для лучшего бомбардира регулярных чемпионатов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) можно было подарить «что-то подороже».

Наверное, можно было подарить что-то подороже в плане автомобиля. Не знаю, кто был спонсором. В целом это нормальная машина, но не для уровня Овечкина. Есть премиальные китайские бренды, — сказал Зенкевич.

Ранее Овечкину подарили автомобиль в честь его снайперского рекорда. В апреле форвард стал лучшим бомбардиром регулярных чемпионатов НХЛ и побил «вечный» рекорд Уэйна Гретцки. Перед началом благотворительного «Матча года» Овечкину подарили автомобиль Jetour T2.

Машина выехала на лед и не скользила. Овечкин забросил одну из шайб в ворота команды звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Матч закончился со счетом 15:3 в пользу команды российских игроков НХЛ.