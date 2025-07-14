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14 июля 2025 в 11:51

Овечкину подарили автомобиль в честь рекорда в НХЛ

Овечкину на «Матче года» вручили автомобиль в честь рекорда в НХЛ

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Российскому нападающему и капитану клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину подарили автомобиль в честь его снайперского рекорда. В апреле форвард стал лучшим бомбардиром регулярных чемпионатов НХЛ и побил «вечный» рекорд Уэйна Гретцки. Перед началом благотворительного «Матча года» Овечкину подарили автомобиль Jetour T2, сообщает корреспондент NEWS.ru.

Машина выехала на лед и не скользила. Овечкин забросил одну из шайб в ворота команды звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Матч закончился со счетом 15:3 в пользу команды российских игроков НХЛ.

Ранее Овечкин отметил свое историческое достижение в НХЛ по голам щедрым подарком для всей команды «Вашингтон Кэпиталз». По словам нападающего Ларса Эллера, капитан команды преподнес именные швейцарские часы каждому игроку, тренеру и члену персонала клуба после того, как побил рекорд Гретцки.

Также Овечкин организовал роскошный отдых в турецком Кемере, потратив на аренду виллы свыше 8 млн рублей. Хоккеист на месяц арендовал апартаменты в пятизвездочном отеле, где ежедневно платил 340 тысяч рублей.

НХЛ
Александр Овечкин
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