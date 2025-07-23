Овечкин признался, что испытал на льду после рекордной шайбы

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, ставший рекордсменом Национальной хоккейной лиги по числу голов в регулярных чемпионатах, заявил, что первым ощущением после установления рекорда стало облегчение. Об этом спортсмен рассказал во время выступления на гриль-вечеринке, передает корреспондент NEWS.ru.
Слава богу, все закончилось, — ответил Овечкин на соответствующий вопрос ведущего.
6 апреля хоккеист забросил шайбу в гостевом матче с «Нью-Йорк Айлендерс» и стал рекордсменом по числу голов в регулярных чемпионатах НХЛ, обойдя канадца Уэйна Гретцки. На счету россиянина теперь 897 заброшенных шайб.
После установления рекорда Овечкин поблагодарил всех россиян, а также команду и семью. Гретцки и комиссионер НХЛ Гэри Бэттмен поздравили спортсмена с рекордом. Ради этого события встречу приостановили примерно на семь минут.
Ранее стало известно, что Овечкин занял 12-ю строчку в истории НХЛ по количеству заброшенных шайб в плей-офф. 77-й гол позволил ему обойти легендарного канадца Марио Лемье.