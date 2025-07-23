Овечкин признался, что испытал на льду после рекордной шайбы

Овечкин признался, что испытал на льду после рекордной шайбы Овечкин заявил, что испытал на льду облегчение после рекордной шайбы

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, ставший рекордсменом Национальной хоккейной лиги по числу голов в регулярных чемпионатах, заявил, что первым ощущением после установления рекорда стало облегчение. Об этом спортсмен рассказал во время выступления на гриль-вечеринке, передает корреспондент NEWS.ru.

Слава богу, все закончилось, — ответил Овечкин на соответствующий вопрос ведущего.

6 апреля хоккеист забросил шайбу в гостевом матче с «Нью-Йорк Айлендерс» и стал рекордсменом по числу голов в регулярных чемпионатах НХЛ, обойдя канадца Уэйна Гретцки. На счету россиянина теперь 897 заброшенных шайб.

После установления рекорда Овечкин поблагодарил всех россиян, а также команду и семью. Гретцки и комиссионер НХЛ Гэри Бэттмен поздравили спортсмена с рекордом. Ради этого события встречу приостановили примерно на семь минут.

Ранее стало известно, что Овечкин занял 12-ю строчку в истории НХЛ по количеству заброшенных шайб в плей-офф. 77-й гол позволил ему обойти легендарного канадца Марио Лемье.