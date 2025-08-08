Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
08 августа 2025 в 18:52

Овечкин в девятый раз выиграл престижную награду

Хоккеист Овечкин стал девятикратным обладателем приза «Харламов Трофи»

Александр Овечкин Александр Овечкин Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Капитан и форвард клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в девятый раз в карьере получил награду «Харламов Трофи», сообщил «Советский спорт». Приз ежегодно присуждается лучшему российскому хоккеисту сезона.

«Харламов Трофи» был учрежден газетой «Советский спорт» и получил имя легендарного советского нападающего Валерия Харламова. Впервые награда была вручена в 2003 году — ее обладателем стал Сергей Федоров. С 2003 по 2015 год трофей вручался исключительно лучшему россиянину, выступавшему в НХЛ, а его лауреата выбирали сами российские игроки лиги, указывая в опросах свою тройку лучших спортсменов.

С 2016 года приз стал вручаться лучшему российскому хоккеисту независимо от лиги, в которой он выступает. По новым правилам победителя определяет коллегия из 65 экспертов, куда входят члены Зала славы отечественного хоккея, представители клубов КХЛ, журналисты и знаменитые спортсмены. С 2020 по 2024 год награда не вручалась.

39-летний Александр Овечкин ранее выигрывал «Харламов Трофи» в 2006–2010, 2014, 2015 и 2018 годах. В апреле 2025 года он побил рекорд Уэйна Гретцки, став лучшим бомбардиром в истории регулярных чемпионатов НХЛ с результатом 897 заброшенных шайб. Также российский нападающий превзошел достижение Яромира Ягра по числу победных голов в регулярных сезонах лиги.

Ранее стало известно, что Овечкин заработал больше всех среди хоккеистов в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Спортсмен начал карьеру в НХЛ в сезоне 2005–2006 годов. За это время он заработал $162 млн (13 млрд рублей).

Россия
Александр Овечкин
награды
хоккей
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Опубликовано видео с моментом обрыва канатной дороги в Нальчике
«Ждите британца»: легкоатлет Чернухин готов повторить скандальную выходку
Стало известно, с кем Путин обсудил встречу со спецпосланником Трампа
Вырытый украинским военным окоп в Курской области стал его могилой
Зачистка котла, джокер Белоусова: ситуация на фронтах СВО вечером 8 августа
Российская гимнастка установила необычный мировой рекорд на Северном полюсе
Как накопить на мечту без стресса?
Росстат: реальные доходы россиян выросли на 7,8%
Куда сходить в Москве в выходные 9–10 августа: фестиваль цветов и роботы
В алом Галилейском море обнаружили предвестие конца света
После зачетов в институте МВД в больницу попал 21 человек
Букингемский дворец анонсировал обращение Карла III к нации
СК возбудил дело после нападения на съемочную группу ВГТРК в Москве
Известная актриса стала жертвой алчного таксиста-вымогателя
«Три года прожили без бабл-ти»: задержан унизивший блокадников блогер
«Из больницы папа волен ехать, куда хочет»: сын Краско о слухах про хоспис
Не дай попить крови! Где водятся клещи и как защититься от их укуса?
Число пострадавших при обрыве канатной дороги в Нальчике увеличилось
Пассажиры «застряли» в самолете на 28 часов без еды
В России представили демоверсии экзаменов для мигрантов
Дальше
Самое популярное
Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел
История

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел

Дроны ВСУ атаковали Сочи 8 августа: что с туристами, эвакуация, жертвы
Россия

Дроны ВСУ атаковали Сочи 8 августа: что с туристами, эвакуация, жертвы

Кефте — сочные котлетки по-турецки: просто, вкусно и быстро
Общество

Кефте — сочные котлетки по-турецки: просто, вкусно и быстро

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.