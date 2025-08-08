Овечкин в девятый раз выиграл престижную награду Хоккеист Овечкин стал девятикратным обладателем приза «Харламов Трофи»

Капитан и форвард клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в девятый раз в карьере получил награду «Харламов Трофи», сообщил «Советский спорт». Приз ежегодно присуждается лучшему российскому хоккеисту сезона.

«Харламов Трофи» был учрежден газетой «Советский спорт» и получил имя легендарного советского нападающего Валерия Харламова. Впервые награда была вручена в 2003 году — ее обладателем стал Сергей Федоров. С 2003 по 2015 год трофей вручался исключительно лучшему россиянину, выступавшему в НХЛ, а его лауреата выбирали сами российские игроки лиги, указывая в опросах свою тройку лучших спортсменов.

С 2016 года приз стал вручаться лучшему российскому хоккеисту независимо от лиги, в которой он выступает. По новым правилам победителя определяет коллегия из 65 экспертов, куда входят члены Зала славы отечественного хоккея, представители клубов КХЛ, журналисты и знаменитые спортсмены. С 2020 по 2024 год награда не вручалась.

39-летний Александр Овечкин ранее выигрывал «Харламов Трофи» в 2006–2010, 2014, 2015 и 2018 годах. В апреле 2025 года он побил рекорд Уэйна Гретцки, став лучшим бомбардиром в истории регулярных чемпионатов НХЛ с результатом 897 заброшенных шайб. Также российский нападающий превзошел достижение Яромира Ягра по числу победных голов в регулярных сезонах лиги.

Ранее стало известно, что Овечкин заработал больше всех среди хоккеистов в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Спортсмен начал карьеру в НХЛ в сезоне 2005–2006 годов. За это время он заработал $162 млн (13 млрд рублей).