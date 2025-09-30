Капризов стал самым высокооплачиваемым хоккеистом за всю историю НХЛ

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов стал самым высокооплачиваемым игроком за всю историю лиги, сообщает официальный сайт команды. Он обошел в списке немца Леона Драйзатля.

Отмечается, что по новому контракту с «Уайлд» 28-летний россиянин заработает $128 млн (10,56 млрд рублей) за восемь лет. Капризов был выбран «Миннесотой» на драфте НХЛ в 2015 году, а в 2021-м российский хоккеист дебютировал в лиге. По итогам сезона получил награду «Колдер Трофи» как лучший новичок.

В регулярных чемпионатах НХЛ он провел 319 матчей, набрав 386 (185+201) очков. Первый матч нового сезона «Миннесота» проведет 10 октября против «Сент-Луиса».

Ранее сообщалось, что администрация бывшего президента США Джо Байдена рассматривала возможность выдворения Александра Овечкина и всех российских игроков НХЛ из страны. Такой шаг оценивался как способ оказать давление на президента России Владимира Путина в рамках переговоров об обмене заключенными. От этой идеи впоследствии отказались, а сам обмен состоялся в августе 2024 года.