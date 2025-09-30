Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
30 сентября 2025 в 17:31

Капризов стал самым высокооплачиваемым хоккеистом за всю историю НХЛ

Кирилл Капризов Кирилл Капризов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов стал самым высокооплачиваемым игроком за всю историю лиги, сообщает официальный сайт команды. Он обошел в списке немца Леона Драйзатля.

Отмечается, что по новому контракту с «Уайлд» 28-летний россиянин заработает $128 млн (10,56 млрд рублей) за восемь лет. Капризов был выбран «Миннесотой» на драфте НХЛ в 2015 году, а в 2021-м российский хоккеист дебютировал в лиге. По итогам сезона получил награду «Колдер Трофи» как лучший новичок.

В регулярных чемпионатах НХЛ он провел 319 матчей, набрав 386 (185+201) очков. Первый матч нового сезона «Миннесота» проведет 10 октября против «Сент-Луиса».

Ранее сообщалось, что администрация бывшего президента США Джо Байдена рассматривала возможность выдворения Александра Овечкина и всех российских игроков НХЛ из страны. Такой шаг оценивался как способ оказать давление на президента России Владимира Путина в рамках переговоров об обмене заключенными. От этой идеи впоследствии отказались, а сам обмен состоялся в августе 2024 года.

